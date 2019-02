<span style='text-decoration: underline;'>En présence des autorités locales et militaires ainsi que ses proches</span>:<br><span style='color:red;'>Karim Benhalima inhumé au cimetière d’Ain El Beida</span>

Le journaliste photographe du journal «Le quotidien d’Oran», Karim Benhalima, a été inhumé hier après la prière d’el Asr au cimetière d’Ain El Beida en présence des autorités locales et militaires à leur tête le wali d’Oran Mouloud Chérifi et le chef de la 2ème région militaire ainsi que des proches du défunt et des collègues journalistes. Le défunt a été retrouvé avant-hier dans une zone rocheuse de Canastel après 13 jours de recherches intensives suite à sa disparition non loin du Rocher de la Vieille.

Les autorités ont mobilisé de grands moyens pour le retrouver notamment ceux de la Protection civile et de l’ANP. La mort de Karim a laissé une grande tristesse auprès de la famille de la presse.

Fethi Mohamed