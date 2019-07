<span style='text-decoration: underline;'>Entre l’hostilité de l’opposition et la fermeté de l’ANP </span>:<br><span style='color:red;'>Karim Younès ne baisse pas les bras</span>

Confronté à la fermeté du chef d’état-major sur la question des mesures d’apaisement et aux critiques acerbes dans les rangs de l’opposition politique, l’ancien président de l’APN et l’un des premiers opposants au régime de Abdelaziz Bouteflika, a indiqué avoir pris en toute conscience la décision de ne pas commenter à chaud le dernier discours de Ahmed Gaïd Salah.

Au lendemain du discours du chef d’état-major qui s’est exprimé sur le dialogue national, mais également après la démission de l’un des membres du panel de personnalité chargé conduire le dialogue national inclusif, Karim Younes, coordinateur dudit panel, a choisi la voie de la sagesse et évité toute précipitation dans la formulation de la position de l’instance sur la poursuite ou pas de l’activité, engagé après l’audience accordée par le président de l’Etat. Ainsi, l’ancien président de l’APN a déclaré hier à la presse, sa détermination à poursuivre sa mission quoi qu’il lui en coûte, mettant néanmoins en tête de liste, la satisfaction des mesures préalables d’apaisement, sur lesquelles repose toute la démarche du panel. «Nous maintenons les préalables. Abdelkader Bensalah nous a donné des assurances», a insisté Karim Younes qui ne démord pas, malgré l’absence sur le terrain de ces mesures, une semaine après la rencontre avec Abdelkader Bensalah. L’homme est visiblement mu par une volonté à toute épreuve et montre des capacités de politique qui s’attendait à des difficultés, lorsqu’il a campé le rôle de coordinateur du panel. Il ne veut pas s’avouer vaincu au premier écueil et le dit clairement: «On est prêt à tout sacrifier pour trouver une issue». «Mais on n’est pas prêt à marcher sur la volonté populaire». Le dialogue ne sera donc pas une promenade de santé et Karim Younes donne l’impression de s’être préparé à cette perspective.

Confronté à la fermeté du chef d’état-major sur la question des mesures d’apaisement et aux critiques acerbes dans les rangs de l’opposition politique, l’ancien président de l’APN et l’un des premiers opposants au régime de Abdelaziz Bouteflika, a indiqué avoir pris en toute conscience la décision de ne pas commenter à chaud le dernier discours de Ahmed Gaïd Salah. Une sagesse, propre aux hommes politiques expérimentés et dont le penchant vers le dialogue et la conciliation est avéré. «On ne réagit pas à chaud aux questions d’intérêt capital pour le pays», insiste Karim Younès, soulignant par la même l’impératif de construire un discours qui va dans le sens du rassemblement, plutôt que dans celui des extrêmes. Une posture qui ne le met pas automatiquement dans un camp ou dans l’autre, mais lui permet de conserver un maximum de marge de manœuvre au bénéfice du dialogue et du compromis politique. De fait, la décision, si elle devra être prise rapidement, elle le sera lors d’une réunion du panel est prévue à la fin de ce week-end. Il s’agira de déterminer la «position» après analyse correcte et approfondie de la situation qui prévaut dans le pays. «L’histoire jugera que nous avons fait le maximum», a-t-il dit.

Faut-il rappeler que la position de Karim Younes est partagée par cinq autres membres du panel à l’exception de Smaïl Lalmas qui a pris la décision de se retirer définitivement de l’instance de dialogue, avant-hier en fin d’après-midi. «En l’absence d’une réponse positive aux revendications populaires, notamment, les mesures d’apaisement nécessaires pour la réussite du dialogue, et eu égard de la pression que j’ai subie depuis l’annonce de la composante du panel, j’ai décidé de me retirer et de démissionner immédiatement de cette commission» a écrit Smail Lalmas sur son compte Face book.

Cette défection ne constitue pas, à proprement parler une importante perte, mais peut signifier une fragilité du panel qui, lors de sa prochaine réunion, sera devant un dilemme assez sérieux. Faudra-t-il poursuivre sa mission contre vent et marée et face à l’hostilité d’une opposition qui commence déjà à l’accuser de rouler pour le pouvoir, ou abandonnera-t-il la partie ? Au vu de la détermination dont fait montre Karim Younes, on peut s’attendre à d’autres rounds.

