<span style='text-decoration: underline;'>Saida</span>:<br><span style='color:red;'>Kits alimentaires pour 4.000 personnes nécessiteuses</span>

Une caravane de solidarité a été lancée, dimanche à Saida, pour distribuer des colis alimentaires au profit de 4.000 personnes nécessiteuses et autres affectées par le confinement de prévention contre l’épidémie du Covid-19.

Le wali de Saida, Said Sayoud, a donné le coup d’envoi de cette caravane de solidarité avec les couches nécessiteuses et à faibles revenus, notamment ceux vivant dans les zones d’ombre des différentes communes. La direction de l’action sociale prend en charge la mise en œuvre de cette opération de solidarité, qui a vu la mobilisation de structures et moyens nécessaires pour sa réussite dont les cellules de proximité de l’Agence de développement social (ADS), les associations locales et les comités de quartier, selon le wali de Saida. Le total des aides alimentaires distribuées aux personnes dans le besoin dans la wilaya, depuis la déclaration de la pandémie du coronavirus, a atteint 10.000 kits, notamment de divers produits alimentaires de large consommation.