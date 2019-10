<span style='text-decoration: underline;'>Affirmant que les projets confiés aux patrons incarcérés ne sont pas à l’arrêt </span>:<br><span style='color:red;'>Kouraba annonce l’entrée en vigueur du péage en 2021</span>

Les travaux des projets du secteur des Travaux publics, confiés à des entreprises dont les patrons ont été emprisonnés pour corruption et malversations, ne s’arrêteront pas et seront livrés dans les délais impartis.

C’est ce qu’a assuré hier, le ministre des Transports et des Travaux publics, Mustapha Kouraba, lors d’une tournée effectuée dans la wilaya d’Alger. Au cours de sa visite de travail et d’inspection durant laquelle il a inspecté des projets en cours de réalisation, M. Kouraba a démenti, dans ce sillage, les informations sur un supposé retard dans le paiement des créances des entreprises réalisatrices.

«Il n’y a pas de retard dans le versement de créances des entreprises chargées de réaliser les différents projets» du secteur des Transports et des Travaux publics, a déclaré le ministre. Ainsi, M. Kouraba a nié l’existence d’une quelconque entreprise qui aurait fait faillite à cause d’un supposé retard dans le paiement des créances. Interrogé sur le péage sur l’autoroute, M. Kouraba a indiqué que «celui-ci entrera en vigueur en 2021».

«Le péage entrera en vigueur en 2021 à la fin des travaux de tous les centres de péage», a déclaré le ministre. Par ailleurs, le ministre n’a pas avancé les prix qui y seront appliqués. «Nous n’avons pas encore fixé les prix du péage, ils seront étudiés à la fin de tous les projets en cours sur l’autoroute Est-ouest» a-t-il déclaré.

Dans le même volet, le ministre a précisé «qu’actuellement, des équipes sont en train d’étudier ce dossier et la tarification sera appliquée à la fin des travaux de réalisation des centres de péage qui sont actuellement en cours au niveau de l’autoroute Est-ouest». Le ministre a indiqué que le taux d’avancement des travaux du centre de péage en cours de réalisation au niveau de la zone centre du pays a atteint 85%.

Quant aux centres de péage se trouvant à l’Est et à l’Ouest, le taux d’avancement des travaux en cours se situe entre 70% et 75%.

Ayant visité quelques communes d’Alger, le ministre des Transports et des Travaux publics a affirmé que le téléphérique reliant la localité de Bouzaréah à Bab El Oued n’est pas touché par une panne, indiquant qu’il est fonctionnel et fait, actuellement, l’objet d’une opération de maintenance. «Le téléphérique reliant la localité de Bouzaréah à Bab El Oued sera mis en service dès la fin de l’opération de maintenance», a déclaré M. Kouraba.

Il convient de rappeler enfin, qu’en mois d’août dernier, le Premier ministre Noureddine Bedoui, avait présidé une réunion interministérielle consacrée à l’examen du dossier de l’entretien de l’autoroute Est-ouest et des mesures devant être mises en œuvre pour la mise en place d’un système de péage.

La réunion a regroupé les ministres des Finances, de l’Energie, de l’Industrie et des Mines, de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du numérique, des Travaux publics et des Transports et des Ressources en eaux, ainsi que du Secrétaire général du ministère de l’Intérieur, du directeur du Centre national de prévention et de sécurité routière (CNPSR) et du directeur général de l’Agence nationale des autoroutes (ANA).

Le Premier ministre avait écouté un exposé exhaustif présenté par le ministre des Travaux publics et des Transports, sur l’entretien et l’exploitation de l’autoroute Est-ouest et les perspectives d’amélioration du service au niveau de cette importante infrastructure routière, reliant l’est à l’ouest du pays sur une longueur de 1216km et ce, à travers notamment l’achèvement de son équipement par des stations service, des aires de repos, centres de péages et différents systèmes de communication, de contrôle et de sécurité. Une opération dont le taux d’avancement des travaux a atteint 72%.

Samir Hamiche