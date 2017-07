<span style='text-decoration: underline;'>Kheireddine Zetchi</span>:<br><span style='color:red;'>«Koussa a commis une faute grave»</span>

Le président de la fédération algérienne du football (FAF) Kheireddine Zetchi, a justifié samedi sa décision de mettre fin aux fonctions du du président de la commission fédérale d’arbitrage (CFA) Messaoud Koussa par le «non respect de l’obligation de réserve» de l’ancien arbitre international, qualifiant son comportement de «faute grave».

«Lors de la dernière réunion du Bureau fédéral, Koussa a malheureusement eu une réaction brutale. C’est inadmissible de le voir déraper de cette manière dans les médias d’autant qu’il est tenu par l’obligation de réserve. Selon les règlements en vigueur, il s’agit d’une faute grave, et la décision de mettre fin a ses fonctions est irrévocable. Nous avons même le droit de le révoquer du Bureau fédéral», a affirmé le président de la FAF lors d’un point de presse tenu au Centre technique national de Sidi Moussa. L’ancien arbitre international, a «critiqué» la politique du nouveau bureau fédéral présidé par Zetchi, lors d’une émission diffusée par la Radio algérienne. Koussa a également critiqué le membre de la commission d’arbitrage, Mokhtar Amalou, chargé de la désignation des arbitres. «Le nouveau président de la CFA sera désigné prochainement. Pour ceux qui remettent en cause la présence de Mokhtar Amalou à la tête de la commission de la désignation des arbitres, je leur dirai qu’il s’agit d’une compétence qui est sous le contrôle et surveillance permanente du Bureau fédéral», a souligné Zetchi, prévenant que «tous ceux qui fauteront seront sévèrement sanctionnés».