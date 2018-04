<span style='text-decoration: underline;'>Du 2 au 5 mai </span>:<br><span style='color:red;'>La 1ère édition du «Salon des Sports et Loisirs»</span>

La première édition du «Salon des Sports et Loisirs» aura lieu du 2 au 5 mai prochain au Centre des Conventions d’Oran (CCO) «Mohamed Benahmed» d’Oran et accueillera une centaine d’exposants, ont annoncé jeudi les organisateurs lors d’une conférence de presse.

Mohamed Chellouche, chargé de la communication de «Myriade Communication», agence organisatrice de l’événement, a indiqué que l’idée de lancer un salon dédié aux sports et aux loisirs est partie d’un constat, celui des caractéristiques principales de l’Algérie actuelle, à savoir «une population jeune et un niveau de vie en constante amélioration», ajoutant que «les sports et les loisirs ont intégré le mode de vie de chacun et sont devenus une occupation courante dans la société».

L’autre constat est en rapport, selon le même responsable, avec une attente d’information et de communication sur ces deux domaines (sports et loisirs), autant chez les professionnels qui ont en fait leur métier, qu’au niveau du grand public, à la fois consommateur et acteur. Ce premier salon répond également à l’exigence de «développer les créneaux liés à ces deux domaines et ce, à travers toutes les formes de structures, notamment les clubs sportifs, les centres de loisirs, les associations, ainsi que les formes d’activités, particulièrement les compétitions, les jeux et autres», selon Mohamed Chellouche. Il a indiqué que le salon se donne pour objectif de «contribuer à faire connaître les besoins en augmentation constante en matière de sports et de loisirs, deux domaines très vastes marqués par une extrême diversité et par des mutations très rapides induites par les progrès scientifiques et technologiques». Le salon se veut aussi un carrefour qui prend en compte la dimension économique des activités sportives et de loisirs sur les plans industriel et commercial, précise l’animateur de la conférence de presse, signalant que la manifestation s’adresse aux opérateurs économiques ainsi qu’aux institutions, organismes et professionnels et au grand public.

L’organisateur a ajouté que le Salon intéresse les sportifs, les dirigeants et encadreurs, les spécialistes dans divers créneaux tels la médecine sportive, le management ou les médias, les équipementiers et vendeurs d’articles et matériels, ainsi que les porteurs de projets en rapport avec l’industrie des sports et des loisirs et les responsables d’espaces dédiés à ces deux domaines. En plus du volet exposition, des espaces d’animation et de démonstration sont également prévus pour les visiteurs du salon. Les organisateurs tablent sur 20.000 visiteurs durant les quatre jours que durera ce salon.