<span style='text-decoration: underline;'>Du 7 au 12 janvier </span>:<br><span style='color:red;'>La 2ème édition de la semaine culturelle amazigh à Oran</span>

La seconde édition de la semaine culturelle amazigh va débuter le 7 janvier et s’étalera jusqu’au 12 du mois en cours.

A cet effet, cet évènement va permettre la présentation d’un programme riche et varié en activités culturelles artistiques qui se déroulera dans plusieurs lieux pour faire connaître notamment le patrimoine amazigh et par la même occasion, fêter aussi le nouvel an amazigh 2969.

A cet effet, au niveau du musée de l’art moderne, il y aura la tenue d’un atelier sur l’enseignement de la langue amazigh, un folklore ainsi que de la danse populaire amazigh, des conférences scientifiques, littéraires et économiques, la présentation d’un livre d’histoire «des igliden aux sultans», suivie d’une vente dédicace, la tenue d’un après-midi poétique amazigh ainsi que la présentation du projet de l’utilisation des technologies modernes pour la préservation du patrimoine amazigh et sa promotion, la diffusion du film court métrage du producteur Mourad Bouamrane suivi d’un débat. Au niveau de la médiathèque, il est prévu plusieurs ateliers sur le dictionnaire numérique et sur le journal électronique amazigh, sur le théâtre, sur les contes, sur les métiers traditionnels, sur les masques du carnaval «irade».

Au niveau du théâtre régional Abdelkader Alloula, il y aura la tenue d’une cérémonie au profit des élèves des établissements scolaires et à l’occasion, l’élève Zaàmouche Katiya sera honorée pour sa réussite dans le concours «les plumes de mon pays». La résidence universitaire Belgaid, abritera également des activités, à savoir, des après-midi littéraires ainsi qu’un dîner de yannayer et une soirée musicale au profit des Oranais invités pour célébrer l’évènement sus cité. A la médiathèque, il y aura la diffusion de plusieurs films et au niveau du siège de la wilaya, il est prévu l’inauguration de la plaque nominative de la façade dudit siège en langue arabe amazigh ainsi que celle du siège de l’association numidiya et un établissement éducatif du cycle moyen sera également baptisé à l’occasion au nom d’un chahid. L’école supérieure polytechnique Maurice Audin, abritera le festival culturel amazigh. Au niveau de la place du 1er Novembre, des festivités seront tenues pour fêter le nouvel an amazigh.

A Misserghine, un circuit touristique sera organisé pour visiter les monuments amazigh qui se trouvent dans la région. En partant de la médiathèque vers la place du 1er Novembre en passant par la rue Emir Abdelkader, un carnaval «irade» sera animé avec des parades de musique amazigh algérienne par les éléments de l’institut régional musical ainsi qu’un défilé et des lectures poétiques.

Bekhaouda Samira