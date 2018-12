<span style='text-decoration: underline;'>Du 29 Décembre au 05 Janvier </span>:<br><span style='color:red;'>La 2ème édition du salon de l’artisanat et de la création artistique au CCO</span>

La deuxième édition du salon de l’artisanat et de la création artistique sera tenue du 29 décembre au 05 janvier de la nouvelle année au niveau du centre de conventions d’Oran , Ahmed Benahmed (CCO) .

Cette manifestation aura lieu sous le thème « marché de yannayer » et verra la participation d’une soixantaine d’exposants nationaux et internationaux, ces derniers viendront de plusieurs pays étrangers ,à savoir ,de Tunisie, Mauritanie et du Pakistan pour une exposition plus que variée.

Ainsi, les artisans exposeront une kyrielle de produits dans diverses activités, au cours de cet évènement organisé par Db Sound. Des stands seront disponibles où plusieurs produits seront exposés, allant de la tapisserie ,de la peinture sur verre ,de la broderie métallique, bijoux traditionnels et modernes, du cuir ,des bibelots travaillés en bois , des crèmes de beauté bio, des friandises , des meubles et des tenues traditionnelle. Dans le même cadre, il a été signalé que cette rencontre sera marquée par la participation de grands créateurs qui ont leur place sur le marché artisanal à l’échelle nationale et internationale.

Cette manifestation se veut être une vitrine moderne et innovatrice du patrimoine du pays et va permettre de mettre en valeur l’industrie artisanale algérienne. L’organisateur veut pour les prochaines éditions, augmenter encore plus le nombre d’exposants internationaux pour que ce salon devienne notamment d’une envergure internationale .

Bekhaouda Samira