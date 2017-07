<span style='text-decoration: underline;'>Salon international du transport et de la logistique</span>:<br><span style='color:red;'>La 2ème édition se tiendra du 13 au 16 novembre 2017</span>

La Chambre Algérienne de Commerce et d’Industrie (CACI), en partenariat avec la SAFEX, organisera la deuxième édition du Salon international du Transport et de la Logistique «LOGISTICAL», qui se tiendra du 13 au 16 novembre 2017 au Palais des Expositions des Pins Maritimes d’Alger.

Dédié à la chaîne logistique, au fret et au transport des marchandises, le Salon fixe comme objectif principal de faire le point sur la situation de ce secteur, d’apporter des solutions aux entreprises dans la mise en place de plateformes logistiques et dans leurs relations à l’international en termes de logistique et de transport de marchandises en visant la réduction des coûts de la gestion logistique, de permettre la présentation d’une offre diversifiée des prestations des différents acteurs intervenant dans la chaîne logistique, a affirmé la CACI dans un communiqué.

Le secteur du transport et de la logistique des marchandises en Algérie, connaît une véritable évolution en matière de réalisation (ou en phase de réalisation) d’un grand nombre de projets d’infrastructures et d’équipements dans les domaines portuaire, ferroviaire, aérien et routier. Il est à citer à titre d’exemple: 2 380 km de voies ferrées en cours de réalisation, extensions des ports d’Oran, Arzew, Jijel, Bejaia, Ténès, …30 zones logistiques qui vont être construites, le nouveau port du Centre (El Hamdania–Cherchel), le nouvel aéroport d’Alger et les plateformes logistiques.

«Toute cette dynamique qui est ressentie dans ce secteur, montre bien que les pouvoirs publics ont exprimé une volonté de développement et de modernisation du secteur du transport et de la logistique des marchandises dans le but de rompre l’isolement de certaines régions et de contribuer activement dans le développement de l’économie nationale» a affirmé la CACI.

Il est à rappeler, que la Chambre algérienne de commerce et d’industrie, a organisé une première édition du Salon International du Transport et de la Logistique «LOGISTICAL» en 2016 dédié au transport, au fret et à la logistique des marchandises. Le Salon LOGISTICAL, qui a réuni plus de 60 grandes entreprises algériennes et étrangères, filiales de grands groupes spécialisées dans les métiers de transport, logistique et chaîne logistique, avait comme objectif essentiel d’aider les opérateurs à acquérir une culture logistique et d’organiser un espace de rencontres entre professionnels, de partage des expériences et des évolutions de ce secteur. Plus de 2 000 visiteurs professionnels ont été enregistrés et un programme très riche de conférences durant deux journées autour des sujets liés à la thématique du Salon.

Alger: Samir Hamiche