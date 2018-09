<span style='text-decoration: underline;'>Salon de la production algérienne </span>:<br><span style='color:red;'>La 2ème édition se tiendra du 26 septembre au 1er octobre 2018</span>

La deuxième édition du Salon de la Production Algérienne qui vise à encourager la production nationale, se tiendra au centre-ville de Sidi Bel Abbès, du 26 septembre au 01 octobre 2018.

Ayant pour thème « Bi Ayadi Djazairia », le Salon de la Production Algérienne se tiendra sous le haut patronage du Wali de la wilaya de Sidi Bel Abbes, la Chambre de Commerce et d’Industrie MEKERRA de la Wilaya de Sidi Bel Abbès et en collaboration avec ABF Expo.

La deuxième édition du Salon vise à faire connaitre les produits algériens, à encourager la consommation des produits algériens et à créer une dynamique concurrentielle entre les professionnels. Le Salon qui attend la participation de pas moins de 100 exposants vise également à échanger des expériences et du savoir-faire entre les participants et les visiteurs et de créer des rencontres entre les professionnels et les hommes de métiers.

Pour ce qui est des secteurs d’activités concernés par ce salon, il y a notamment les secteurs de l’agroalimentaire, la chimie et pétrochimie, l’électronique et électroménager, la mécanique métallurgique et sidérurgique , les meubles, l’ameublement et décoration, le textile, prêt à porter et cuir , les services (les banques de financement et d’investissement, les assurances, les écoles de formation, les boites de communication, les hôtels, etc.).

Il est à rappeler que l’édition 2017 a enregistré la participation de plus de 41 exposants et un nombre de visiteurs qui avait atteint plus de 500 personnes.

Il convint de signaler par ailleurs que l’Algérie a multiplié ces dernières années les salons, foires et expositions visant à encourager la production nationale. Ces rendez-vous annuels ont été organisés à Alger et au niveau de plusieurs wilayas du pays. En mois d’avril dernier, la wilaya d’Oran avait abrité la cinquième édition du Salon de la production nationale «Mentoudj Bladi» ; Le Salon qui s’est tenu au palais des expositions de hai «Medina Jdida» d’Oran, avait enregistré la participation de plus de 130 exposants.

Ce rendez-vous économique dont l’ouverture a été présidée par un représentant de la présidence de la République, Mourad Saci et le président de l’APC d’Oran, Boukhatem Noureddine, a enregistré la participation pour la première fois du Ministère de la Défense Nationale (MDN) représenté par la Direction des Industries Militaires avec 7 entreprises, dans le cadre du renforcement de la communication avec la société et pour faire découvrir les produits issus de l’industrie militaire.

Le représentant de la Présidence de la République a souligné, dans une déclaration à la presse en marge de l’ouverture de cette manifestation, l’encouragement et le soutien du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, à la production nationale, signalant que l’Algérie dispose de compétences et de potentialités lui permettant de développer la production nationale.

Alger: Samir Hamiche