<span style='text-decoration: underline;'>Haltérophilie : Championnat de wilaya 2018 /Une bonne prestation de tous les clubs présents /La cadette Torky Hind de Mers El Kébir</span>:<br><span style='color:red;'>La 3ème place au championnat arabe 2017 a honoré El Bahia</span>

La salle d’haltérophilie du palais des sports d’Oran a connu une grande ferveur, ce dernier week-end. En effet, le samedi 06 janvier 2018, s’est déroulé le championnat de wilaya d’haltérophilie, qui a réuni une trentaine d’athlètes garçons et 7 filles, issus des différents clubs de la wilaya.

La compétition qui a débuté à 14h00 s’est terminée tard, vers 18h00. Tous les leveurs de fonte se sont donnés à fond, afin de défendre leurs titres respectifs. Dans la petite catégorie des minimes, Messaoud Sofiane, (Kharq El Nitah), s’est illustré, en soulevant 35kg à l’épaulé jeté. En cadets, le titre de la catégorie des 45kg est revenu à Bengorine Med Amine,(Najah), en 56kg un match opposa Cherrah Redouane, (DRCO), à Jichergui Ahmed,(Kharq El Nitah). Finalement, la victoire est revenue au coéquipier de la police, avec l’excellent total de 160kg contre 127. En 69kg, la victoire est revenue à l’excellent Terzi Ali Cherif, (Ibn Sina). Au fil du temps, les charges montaient. Le junior Aek Hocine, (Kharq El NItah), en constante progression, réussit 85kg à l’arraché et 105kg à l’épaulé jeté, le senior Adili Abdelhalim, (Ibn Sina), égale à lui-même, réussit l’excellent total de 210kg, le junior Hemaidi Kouider, (DRCO), clôtura le plateau, avec 112kg à l’épaulé jeté et tenta en vain 120kg, sans réussite. Les filles au nombre de 7, se sont données à cœur joie, sans aucun complexe devant les garçons, notamment la 3éme championne arabe 2017, la cadette Torky Hind, (Mers El Kébir) a réussi l’excellent total de 130kg. La compétition se termina en ambiance de fête, sans aucun incident à signaler. Par ailleurs, la ligue d’Oran a été choisie, comme pole de développement de l’haltérophilie, pour la saison 2017/18, par la fédération. Ainsi, 2 stages se sont déroulés au palais de sports, dirigés par notre ami, Mezouar Bouziane, entraîneur du club Najah, désigné comme directeur de stages par la FAH. Nous lui adressons nos sincères félicitations, pour le bon travail qu’il accomplit, ainsi que pour sa réussite avec brio, d’arbitre international, catégorie one, au championnat africain, qui a eu lieu à Kampala, (Ouganda).