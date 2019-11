<span style='text-decoration: underline;'>Marbre</span>:<br><span style='color:red;'>La 49ème session d’adjudication pour exploration minière lancée à Tamanrasset</span>

Le ministère de l’Industrie et des mines lance une opération d’adjudication à caractère national et international, destinée exclusivement aux roches décoratives (granite et marbre) dans la wilaya de Tamanrasset.

Cette initiative, lancée via l’Agence Nationale des Activités Minières (ANAM), entre dans le cadre du développement de la production nationale des produits miniers disponibles en quantité et qualité sur le territoire national pour la réduction des importations et un approvisionnement d’un marché national en pleine expansion. En effet, les sites qui seront octroyés, viendront compléter ceux qui ont été attribués et mis en valeur. Globalement, l’objectif attendu, consiste en la création d’un nouveau pôle minier spécialisé en roches décoratives, principalement en granite et marbres dans une région à fort potentiel minier. Par cette action il est visé, la création de richesses et le développement de l’emploi dans cette région frontalière.

Cet appel d’offres national et international de sites miniers pour exploration dans sa 49ème session d’adjudication, propose 13 permis miniers pour exploration minière de granite et de marbre pour pierres décoratives se situant dans la wilaya de Tamanrasset.

Les soumissionnaires intéressés par le présent appel d’offres, peuvent se présenter à compter du mercredi 13 novembre 2019 au niveau du data room de l’ANAM, sise au 42 chemin Mohamed Seghir Gacem, El Mouradia, Alger, et cela afin de consulter les fiches techniques des sites mis en adjudication et retirer les cahiers des charges. La date de dépôt et d’ouverture des offres techniques est fixée au mardi 10 décembre 2019.

