<span style='text-decoration: underline;'>Impact du coronavirus sur l’économie</span>:<br><span style='color:red;'>La BA annonce des mesures au profit des banques et établissements financiers</span>

Dans un communiqué rendu public, hier, la BA a annoncé la mise en œuvre d’une série de mesures exceptionnelles et conjecturelles afin de mieux accompagner les banques et les établissements financiers dont le but d’argumenter leurs capacités de financement des entreprises économiques nationales. Il s’agit l’une des mesures visant à soutenir, sur le plan financier, des entreprises économiques nationales qui font l’objet de difficultés durant cette période de confinement et de lutte contre le coronavirus où plusieurs secteurs d’activité sont quasiment à l’arrêt.

Ainsi, les mesures annoncées par la BA permettront aux banques et aux établissements financiers d’augmenter les capacités financières à l’encontre des entreprises économiques touchées par les conséquences du coronavirus.

« Dans le cadre des mesures prises pour faire face aux conséquences de la propagation du coronavirus, la Banque d’Algérie a pris des dispositions exceptionnelles et conjecturelles entrant dans le cercle des efforts visant à limiter les effets sur l’économie nationale de cette pandémie mondiale », a indiqué le communiqué de la BA.

Dans ce cadre, la BA a précisé avoir « publié l’instruction N°05-2020, datant du 6 avril 2020 qui concerne les mesures exceptionnelles et conjecturelles visant à suspendre l’application de quelques dispositions conservatoires imposées aux banques et aux établissements financiers ». Cette décision vise, ajoute le communiqué, « à permettre aux banques et aux établissements financiers d’avoir des marges supplémentaires de liquidités et les moyens additionnels d’appuis au financement de l’économie nationale ».

Le communiqué indique que « le seuil minimum du coefficient de liquidité, fixé par les dispositions de l’article 03 du règlement N°2011-04 du 24 Mai 2011 portant identification, mesure, gestion et contrôle du risque de liquidité des banques et des établissements financiers, est ramené à 60%».

Dans ce cadre et selon toujours l’instruction de la BA, «les banques et les établissements financiers sont dispensés de l’obligation de constitution du coussin de sécurité, fixé par les dispositions de l’article N° 04 du règlement n°2014-01 du 16 février 2014 portant coefficients de solvabilité applicables aux banques et établissements financiers ».

Aussi, la BA a annoncé d’autres mesures qui permettent aux banques et aux établissements financiers de différer le paiement des acomptes et de rééchelonner des prêts bancaires des clients touchés par les conséquences du coronavirus.

Il est à rappeler dans ce sillage que la BA avait abaissé, à la mi-mars, son taux directeur et le taux de réserve obligatoire.

Dans un communiqué publié le 15 mars dernier, la BA a fait savoir que « le Comité des Opérations de Politique Monétaire (COPM) de la Banque d’Algérie a décidé de réduire, à compter de ce dimanche (15 mars, ndlr), le taux directeur de la Banque à 3,25% et le taux de réserve obligatoire à 8% ».

« Le COPM a décidé de réduire le taux de réserve obligatoire de 10% à 8 % et d’abaisser de 25 points de base (0,25 %) le taux directeur de la Banque d’Algérie pour le fixer à 3,25 % et ce, à compter du 15 mars 2020 », avait détaillé le communiqué.

Les décisions prises lors de cette réunion, sont «de nature à permettre de libérer, pour le système bancaire, des marges supplémentaires de liquidités et mettre ainsi, à la disposition des banques et établissements financiers des moyens additionnels d’appuis au financement de l’économie nationale à un coût raisonnable », a expliqué encore la BA dans son communiqué.

Samir Hamiche