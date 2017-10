<span style='text-decoration: underline;'>MCO 5 - GCM 1 (En amical)</span>:<br><span style='color:red;'>La balade d’El Hamri</span>

Pour bien préparer le prochain rendez-vous de la 6e journée, en déplacement face à El Harrach, les Hamraouas ont affronté dimanche passé, le Ghali de Mascara, sur la pelouse de Zabana, dans un match qui s’est joué, sans la présence du public.

Ce qui a suscité beaucoup d’interrogations et la colère des supporters. En effet, après avoir fait tourner l’ensemble de ses joueurs, de même que les remplaçants, lors du premier match amical face à Tlemcen, Bououkaz, a cette fois ci, fait jouer en première période, une équipe qui s’apparente au onze type, dans cette rencontre, considérée comme ultime répétition, avant le périlleux déplacement d’El Harrach. Et en seconde mi temps, une équipe composée de jeunes et de remplaçants. Trois éléments n’ont pas participé contre Mascara. Il s’agit de Lakhdari, Elamali et Hamidi, qui ne sont pas au top de leur forme. Ces trois éléments sont quasiment « out », pour le déplacement d’El Harrach. S’agissant du déroulement de la partie, les Rouges et Blanc d’El Hamri, se sont aisément imposés, voire se sont baladés, face à une équipe du GCM, tout juste moyenne, sur un score 5 à 1.

Le jeune Belal s’est permis d’ouvrir la marque au début de la partie, avant que Souibaah ne double la mise, peu de temps après.

Au retour des vestiaires, les Hamraouas accentueront leur pression et ne trouvant aucune résistance, corseront l’addition, par l’entremise de Tiaiba, qui a enregistré son premier but de la saison. Un but, qui a beaucoup réjoui le jouteur. Menés au score, les visiteurs profiteront d’un instant d’inattention, de l’arrière garde du MCO, pour inscrire leur premier but. Mais c’était sans compter, sur l’attaquant Bentiba, l’homme en forme d’El Hamri, qui a corsé l’addition, suite à une bonne action personnelle. Ne s’arrêtant pas là, le même Bentiba aggravera le score, par une 5e réalisation. Score final : 5 à 1, en faveur du Mouloudia d’Oran. Le score importait peu, le responsable technique Hamraoui, mais c’est plutôt la manière de jouer des joueurs qui l’intéressait. Désormais, Bououkaz a sa petite idée sur l’équipe type, qui aura à défier El Harrach le weekend prochain, en déplacement. Reste maintenant à peaufiner la préparation, avant le départ par route, vers la capitale, prévu pour vendredi après-midi. Une séance d’entrainement est programmée le matin à Zabana. Les Hamraouas sont conscients, que les deux prochaines rencontres à disputer sont importantes. Le samedi ce sera El Harrach en déplacement, et mardi prochain, ce sera le MCA à domicile, dans un laps de temps très court. Bououkaz est plus que jamais appelé, à bien gérer cette situation, considérée comme un virage important en championnat.

B. Sadek