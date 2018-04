<span style='text-decoration: underline;'>Ses experts ont fait montre de légèreté dans la rédaction de son rapport</span>:<br><span style='color:red;'>La Banque mondiale revoie sa copie sur l’Algérie</span>

On aura compris qu’un ou plusieurs fonctionnaires de cette auguste institution financière internationale se sont pris de légèreté dans la rédaction de leur rapport. Pour rectifier la «méprise», la référence à ce rapport a été supprimée dans la nouvelle version.

Au lendemain de la publication de son rapport sur la conjoncture économique mondiale, dont celle de l’Algérie, la Banque mondiale en a revu une partie, concernant notamment, l’Algérie. La nouvelle version actualisée, ne concerne pas les prévisions chiffrées, lesquelles pourraient se révéler un peu fausse, en ce sens que les experts de la BM se contentent d’une lecture strictement financière et évacue les aspects liés à l’économie réelle. Il reste que le rapport de l’institution de Breton Wood fait tout de même référence et constitue un document majeur pour les investisseurs et les partenaires économiques de l’Algérie.

Pour son dernier rapport, la BM s’est donc vue dans l’obligation de réécrire un important passage en rapport avec un commentaire tout à fait inapproprié, au vu de la réalité économique et financière de l’Algérie. Il faut savoir qu’il est question là, du rapport, rendu public, lundi dernier, où la BM s’est basée sur des informations totalement hors de propos et, pour le moins, incohérentes. Celles-ci, concernaient les perspectives économiques de certains pays, dont l’Algérie. Dans ses perspectives actualisées pour l’Algérie, la Banque souligne le «besoin de gérer avec soin le recours exclusif au seigneuriage pour financer le déficit». Le rapport faisait référence à la gestion des fonds induits par le financement non conventionnel. Dans la version la plus récente, la BM évacue le scénario de crise financière qui pourrait secouer l’économie du pays. Dans la version de lundi dernier, l’institution de Breton Wood avait évoqué cette possibilité avec une instance coupable. Et pour cause, les auteurs du rapport ont avancé qu’il était «difficile au gouvernement de résister au désir de retarder le rééquilibrage budgétaire même si le pays se dirige vers une crise financière déclenchée» par le recours au financement monétaire non conventionnel.

Ce commentaire-assassin qui, pris au premier degré, ferait fuir nombre d’investisseurs. La réaction énergique des autorités centrales algérienne à conduit les rédacteurs du rapport de la Banque Mondiale à reconnaitre leur méprise. Ces rédacteurs justifient « gauchement » leur erreur en relevant qu’une partie appréciable de l’évaluation de l’économie algérienne s’est appuyée sur un rapport, intitulé Algérie : vision 2035, dont l’élaboration est au stade préliminaire. Une manière comme autre d’expliquer et de justifier une attitude laxiste qui mériterait objectivement une lourde sanction. Les experts de la BM notent que les observations qui peuvent figurer sur ce rapport Algérie 2035, ne sont pas représentatives de la position de la BM, tant qu’il n’est pas validé et publié par la Banque. On aura compris qu’un ou plusieurs fonctionnaires de cette auguste institution financière internationale se sont pris de légèreté dans la rédaction de leur rapport. Pour rectifier la «méprise», la référence à ce rapport a été supprimée dans la nouvelle version.

Une question s’impose d’elle-même. Qui peut garantir la véracité des autres conclusions de la BM ? Celle-ci, ayant maintenu inchangées le reste des prévisions chiffrées relatives aux grands indicateurs macroéconomiques du pays, a raisonnablement laissé beaucoup de crédibilité sur ce coup.

Alger: Smaïl Daoudi