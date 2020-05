Tout le monde le sait, la réussite de la prochaine étape de la lutte contre le Covid-19 repose en grande partie dans la victoire que devra remporter l’Etat dans ce qui est convenu de qualifier de la « bataille des masques». En effet, pour réduire la propagation du coronavirus et garantir une maîtrise parfaite de la pandémie dans tout le pays et, partant accomplir un déconfinement dans les normes sans mettre à mal le système national de santé, la disponibilité du matériel de protection individuel est plus que nécessaire. Ce matériel est un bout de tissu. Et c’est cela qui sauvera la situation. Aussi bizarre que cela puisse paraître, la guerre contre le Covid-19 est la même partout dans le monde et l’Algérie a, de fait, les mêmes armes que tous les Etats de la planète. Une seule chose pour la sortir de l’impasse : ne pas laisser l’initiative aux spéculateurs et aux contrefacteurs. Il est question de fournir des masques en quantité suffisantes et qui répondent aux normes sanitaires.

C’est la prochaine bataille de l’Algérie. Les autorités et la société civile se doivent de rester totalement mobilisées pour que les masques soit aussi bon marché que les bonbons. Il y va de la santé des Algériens et de l’avenir de la nation. Les initiatives pour que cette perspectives se réalise commence à fleurir, notamment de la part de l’Association nationale des commerçant qui a l’intention de rendre public les numéros de téléphone des ateliers chargés de la fabrication de masques au niveau de toutes les wilayas. L’objectif de cette organisation de la société civile est de permettre à tous les citoyens d’acquérir directement des masques à un prix ne dépassant pas 30 DA/unité.

D’autres actions suivront certainement. L’on s’attend à ce que les directions du Commerce partout dans le pays sévissent contre les « charognards » qui voudront s’enrichir sur le dos des citoyens. Cela étant dit, il est clair que la bataille des masques est en cours depuis la publication du décret rendant le port du masque obligatoire dans l’espace public. Les Algériens qui ont soutenu toutes les mesures de préventions prises par les pouvoirs publics, attendent de ces derniers qu’ils s’assument et inonde le marché de ce produit, pour donner tout son sens à cette forte décision.

C’est la raison pour laquelle, l’Etat et la société civile n’ont pas droit à l’erreur. Il faut absolument que l’ensemble des citoyens doivent trouver ses masques de protection à des prix très abordable, dans toutes les pharmacies du pays. C’est vital. Et c’est une importante bataille que l’Algérie devra impérativement remporter pour que les Algériens puissent fêter l’Aîd El Adha de bonnes conditions.

Par Nabil.G