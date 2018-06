<span style='text-decoration: underline;'>MONDIAL 2018 </span>:<br><span style='color:red;'>La Belgique prend son temps pour éteindre le Panama</span>

Il a fallu une mi-temps à la Belgique pour chauffer le moteur. Puis l’étincelle est venue des pieds de Mertens et De Bruyne, et les Diables Rouges ont pu dérouler face au Panama (3-0). Mais tout ne fut pas parfait.

La Belgique pour redorer le blason des gros poissons ? Après les débuts en demi-teinte de l’Espagne, de l’Argentine, de l’Allemagne ou du Brésil, les Diables Rouges sont attendus. En face, c’est une grande première en Coupe du Monde pour le Panama. Et longtemps, les hommes de d’Hernan Dario Gomez font craindre un scénario déjà-vu à ceux de Roberto Martinez. Dans le sillage d’un Penedo irréprochable dans les buts, le Panama fait piocher des Belges sans inspiration, à l’image d’un Lukaku absent avec ses sept petits ballons touchés en première période.

Le film du match

Mais lorsqu’on avance les talents d’Hazard, De Bruyne ou Mertens, la solution finit souvent par être trouvée. Alors, quand on y ajoute la lumière… elle viendra deux fois. La première, d’une reprise de volée limpide d’équilibre et de relâchement de Dries Mertens, depuis l’angle de la surface, pour enfin battre Penedo (1-0, 47e). La deuxième, de la percussion d’Hazard suivie du crochet – extér’ sublime de De Bruyne pour la conclusion de Lukaku, d’une tête plongeante (2-0, 69e). Le Panama est à terre, la Belgique va l’achever au d’un contre mené par Hazard et conclu par Lukaku pour le doublé (3-0, 75e). Un résultat long à venir mais logique tant les Panaméens, solides pendant 45 minutes, n’avaient que la puissance à opposer (cinq cartons jaunes). Reste que pour les Diables Rouges, le score ne doit pas faire oublier qu’il va falloir faire mieux pour aller loin.

Penedo – Lukaku, destins croisés

L’un a livré un super match mais a été chercher trois fois le ballon au fond de ses filets. L’autre a touché très peu de ballons, a perdu la plupart, mais a inscrit un doublé. Symboles d’une opposition déséquilibrée, dans laquelle de faibles Belges ont finalement disposés de vaillants mais limités Panaméens. Mais c’est aussi ça, cette Belgique : même lorsqu’elle manque de fluidité, les Mertens, De Bruyne et autres Hazard peuvent à tout moment débloquer une situation. Tant que Courtois et sa défense à trois ne seront pas trop inquiétés, cela sera suffisant.