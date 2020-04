Dire que le monde est sens dessus dessous ces derniers jours, c’est peu de choses. Et ce n’est pas le dérèglement climatique qui est en cause. C’est une pandémie qui plombe le pétrole, ferme des centaines d’entreprises, prive des millions d’être humains d’une ration de nourriture et met les Etats dans une situation burlesque, puisqu’ils en viennent à se faire des croche-pieds pour pouvoir être le premier sur la file des cargaisons de masques chinois.

L’association de tous ces faits qui donnent l’impression de faire plonger la planète dans un méga-désordre, offre au Quidam une autre impression, celle de se mêler des affaires du monde. Ainsi, le petit internaute de Peshawar qui tapote sur son ordinateur et pense mordicus déranger l’Oncle Sam et apporter sa pierre dans le grand édifice de la Ouma, croit tenir sa revanche sur le sort que lui a réservé le grand Satan américain. Qu’il meurt d’une balle perdue importe peu pour ses camarades avec qui il partage le même sentiment de puissance éphémère que procure la pandémie aux plus faibles.

Plus haut et plus à gauche, en Occident donc, le petit bonhomme, scotché devant son écran de télévision à regarder toutes ces images d’individus hystériques qui disent des trucs impossibles à admettre au 21e siècle, se découvre un esprit éclairé et s’engage avec des amis au chômage, dans des discussions animées sur les relations qu’entretient l’occident avec la Chine. On se doute bien que les quidams de l’Occident se basent sur ce que leur disent leurs médias, un tissu d’inepties dicté par ceux qui sont à l’origine de la catastrophe sanitaire que vivent leurs pays.

Ainsi, la boucle est bouclée, pourrait-on dire. Le grand malheur qui frappe l’humanité risque d’être résumé en une simple confrontation entre la civilisation orientale et la cavillation occidentale, à coup d’accusations infondées et de fausses nouvelles véhiculées par des médias lourds du pôle dit dominant. Lequel, faut-il le souligner, est aussi responsable de la colonisation, de toutes les guerres que connaît l’humanité ces deux derniers siècles, donc de la famine, du désordre économique et financier.

On serait tenté d’espérer que la pandémie du coronavirus est de nature à changer les choses, à faire admettre aux uns et aux autres que personne ne peut se prévaloir de la vérité et de la puissance. Mais plus encore, les dirigeants du « monde libre » puissent reconnaître qu’ils sont l’instrument de la bêtise humaine qui, force est de constater, est au pouvoir en ce début du 21e siècle.

Par Nabil.G