La «bidonvilisation» prend de l’ampleur

La lutte contre la prolifération des bidonvilles et la démolition des constructions illicites demeurent inscrits au cœur des efforts et des préoccupations des pouvoirs publics. Au niveau local, les responsables des collectivités territoriales restent confrontés à ce fléau presque impossible à juguler ou à réduire en raison de ses multiples facettes héritées par des décennies de fausse gestion, d’incohérence et de laxisme. A Oran, les journaux évoquent presque tous les jours la naissance ou «renaissance», de bidonvilles érigés ici et là autour de la grande ville. Des bidonvilles ceinturant ainsi Oran à travers plusieurs de ses agglomérations, au moment même où des centaines de logements ont été ou sont en cours de distribution aux recasés et autres bénéficiaires plus ou moins légitimes. Selon une source proche de ce dossier dans la seule Daïra d’Oran près de 9.000 constructions illicites ont été répertoriées dans les différents douars et localités relevant de la commune. Selon les mêmes sources, la majorité des bidonvilles a été recensée dans les localités de Kara, Aïn El Beïda, Sidi El Khiar. Avec Oran et Bir El Djir et Ain El Turck, Es-Sénia reste l’un des territoires privilégiés par les candidats aux bidonvilles qui pour bon nombre ne trouvent que le moyen rapide et efficace d’accéder au logement neuf. Un créneau qui a été ainsi investi par des réseaux mafieux opérant dans la réalisation et la vente de baraques à des prix forfaitaires parfois très élevés. Des taudis, parfois érigés durant un seul week end ou une nuit sont revendus entre 150 000 et 300 000 Da. Malgré les multiples interventions et avertissements des autorités locales, annonçant notamment qu’aucune affectation de logement ne concernera les occupants de bidonvilles recensés après décembre 2007, le phénomène ne cesse de se propager. Car, pour bon nombre de citoyens candidats au logement via les avertissements des décideurs, tout comme leurs promesses, n’auraient aucune valeur et tomberaient en désuétude au bout de quelques années de pressions sociales. Et après tout, estiment bon nombre, le «droit au logement» ne peut être figé à une période déterminée dans le temps, ni dans l’espace… Un argument pertinent, mis en avant par certains élus communaux qui tirent profit du phénomène des bidonvilles, parfois même le tolèrent et l’encouragent surtout à l’approche d’échéances électorales. Ce qui est aujourd’hui le cas. Dans de telles conditions, même si les pouvoirs publics se montrent fermement engagés à en finir avec les bidonvilles qui ceinturent la ville d’Oran, il est peu probable de voir le phénomène disparaître dans un proche avenir. Si aucun changement radical n’est apporté dans la politique et la stratégie de gestion des questions sociales, de l’aménagement territoriales de la croissance urbaine et de bien d’autres dossiers, les nouveaux bidonvilles deviendront plus tard, des douars puis des petites agglomérations rurales devant être fatalement intégrées au tissu existant…

Par S.Benali