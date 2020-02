<span style='text-decoration: underline;'>Théâtre régional d’Oran</span>:<br><span style='color:red;'>La billetterie électronique dès le mois prochain</span>

Le théâtre d’Oran renait de ses cendres et attire ces derniers mois, de plus en plus de monde. Il affiche complet lors de plusieurs spectacles. Le théâtre a franchi le cap pour devenir un lieu très prisé chaque week-end grâce à l’apport important de son directeur Mourad Snouci.

Le Tro a lancé depuis 2 ans une nouvelle politique de communication qui lui a permis une présence remarquée sur les réseaux sociaux, d’avoir un site internet et une application Android. Le théâtre poursuit ces efforts en communication et devra mettre en service sa billetterie électronique. «C’est dans notre démarche de modernisation et pour répondre à un public de plus en plus nombreux et exigeant », dira Mourad Snouci qui a affirmé que les abonnements seront lancés à partir du mois de Mars. « Pour l’attribution des sièges du programme mars-juillet, les spectateurs pourront venir quand ils seront disponibles ». « Cette billetterie électronique permettra au théâtre de lancer de nouveaux produits, notamment, la réservation et l’abonnement. Dès le mois d’avril, les gens peuvent réserver en ligne à partir de chez eux, avec leurs adresses email, on va leur envoyer des IR code pour accéder aux spectacles », dira notre. Interlocuteur.

Notons que dans le cadre de la diversification de ces activités, le théâtre a également relancé récemment le café littéraire d’Oran qui était irrégulier ces deux dernières années, « cette année, nous avons rectifié le tir et réorganiser la situation, et on s’est associé avec deux partenaires qui peuvent nous apporter un plus, il s’agit du Centre de Recherche en Anthropologie Sociale et Culturelle (CRASC) et de l’association Bel Horizon », nous dira Mourad Snouci. Le club littéraire du théâtre d’Oran est ouvert aux gens de la littérature et aux chercheurs, « à chaque fois qu’il y a un nouveau ouvrage, il est présenté avec l’organisation d’un débat et une vente dédicace », dira notre interlocuteur. Notons que le club a accueilli récemment le professeur Sadek Benkadda qui a fait une étude sur la période espagnole à Oran et le romancier M. Amara Lakhous pour son roman “Tir el lil” (l’oiseau de nuit) ainsi que l’écrivain, Bouziane Ben Achour.

Fethi Mohamed