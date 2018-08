<span style='text-decoration: underline;'>2000 Da pour le découpage de la viande</span>:<br><span style='color:red;'>La bonne affaire des bouchers</span>

L’Aid El Adha comme à son habitude, est une occasion propice pour les bouchers d’arrondir leur fin de mois. Cette fête religieuse est une occasion pour augmenter leurs revenues. Ils découpent votre mouton monnayant une somme d’argent assez conséquente.

Des prix qui vont de 1000 dinars à 2000 dinars pour le mouton, si ce n’est plus. Les citoyens se sont rués vers les boucheries dés l’après midi. Ils ont dû faire la queue chez ces derniers pour découper la viande. En parallèle, des jeunes ont profité de cette fête religieuse pour «travailler». Des tables ont été dressées dans des quartiers populaires où les jeunes d’adonnaient au découpage de la viande pour 1000 da. Certains ont fermé boutique jusqu’à une heure tardive de la nuit.

«C’est très fatiguant sans parler des douleurs au niveau des mains et des bras. Le prix du découpage varie selon le gabarit du mouton ». «Il ya des citoyens qui achètent des moutons dont l’âge est de 3 ou 4 ans, ces derniers ont la viande difficile à découper » nous dira un boucher avant d’ajouter «Tout dépend du boucher, de l’endroit et surtout la taille du mouton ».

Et concernant cette demande, cela peut durer 3 jours. «Il nous arrive même de renvoyer certains clients tellement on est débordé » nous dira un boucher rencontré à Maraval. Mais il semble que les traditions ont changé ces derniers années, alors qu’avant les membres de famille se chargeaient du découpage du mouton. Mais comment expliquer cette tendance?

«Avant, les gens s’entraidaient pour égorger les moutons et même pour les dépecer. Maintenant à l’ère de la rapidité, ils n’ont pas le temps de le faire. Ils préfèrent payer pour s’épargner l’odeur et la fatigue alors que cela fait partie du charme de cette fête. En plus, ils préfèrent ne pas gâcher leur mouton qu’ils ont payé cher . Ils évitent un massacre en le faisant dépecer par un professionnel qui leur découpe de bons morceaux», répond le boucher.

Fethi Mohamed