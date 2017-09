Ouyahia a présenté hier le Plan d’action du gouvernement devant le Parlement. Le Premier ministre a été égal à lui-même et ne s’est pas contenté de débiter le contenu de ce plan, mais a tenu à faire preuve de pédagogie et d’explication pour chaque chapitre. Il n’y avait pas besoin d’attendre d’être interpellé sur les questions de l’heure et sur les interrogations et appréhensions exprimées tout au long de ces dernières semaines à travers journaux et sites d’information.

Le Premier ministre est revenu sur toutes les polémiques et a su, avec sa légendaire maîtrise du verbe, répondre à chacune d’elles. Sans tomber dans l’insulte, ni l’invective, il a répondu aux nouveaux prétendus héros de la démocratie, ces hommes qui nous font croire qu’ils jalousent l’Algérie plus que tous les autres Algériens. Ces hommes qui sont inquiets pour nous et qui pour régler les choses appellent aux coups d’Etat et au chaos. Dans le confort de leurs villas et jolis appartements, ils nous donnent la leçon et semblent totalement occulter la crise. Car, pour eux, il ne doit pas y avoir de crise en Algérie, comme si notre pays était une île coupée du monde. Ils avancent de telles absurdités alors que le monde entier est frappé par une crise profonde et jamais vécue auparavant.

L’Amérique, la Chine, la France et d’autres puissances encore la vivent douloureusement et tentent de s’en sortir chacun avec ses moyens. L’Algérie en fait autant. Et au lieu d’apporter une critique constructive, ces énergumènes croient voir que c’est là leur chance enfin d’exister, quitte à brûler tout le pays. Seule leur personne et leur rang importent. Ils pensent que cette crise financière est leur meilleur moment pour prendre leur revanche, pour régler leur compte, pour soulager leur ego surdimensionné et très mal placé.

Leurs agissements font de la peine à voir, car, chacun de leur mot, chacune de leur phrase, les renvoient en réalité à ce qu’ils sont. Des personnes totalement déconnectées de la réalité du moment et tout occupées et se redonner une virginité qui malheureusement pour eux, ne plaidera pas en leur faveur, car, le peule sait à qui il a affaire et sait très bien où se situent les urgences du moment. Un moment qui n’a pas besoin de voir des gens obnubilés à se faire ériger une stèle de gloire sur le malheur de leur peuple.

Par Abdelmadjid Blidi