<span style='text-decoration: underline;'>2,5 millions de doses importées</span>:<br><span style='color:red;'>La campagne contre la grippe saisonnière lancée aujourd’hui</span>

Le vaccin antigrippal est, désormais, disponible sur l’ensemble des structures de santé publiques et les officines. D’ailleurs, le coup d’envoi de la campagne nationale contre la grippe saisonnière sera donné aujourd’hui.

Intervenant lors d’une conférence de presse organisée hier, à l’institut National de Santé Publique, Fawzi Derrar, virologue à l’Institut Pasteur d’Algérie qui a rappelé la nécessité de prévention, a indiqué que le Ministère de la Santé a importé pour cette saison, 2,5 millions de doses de vaccins pour un coût global de 1,4 milliard de dinars, soit les mêmes quantités que la saison précédente. Selon lui, la vaccination a toujours été et restera une priorité du Ministère de la Santé pour réduire la mortalité infantile. «La vaccination reste le meilleur moyen de se protéger du virus de la grippe, qui touche chaque année des millions de personnes en Algérie.», estime-t-il.

Il a indiqué par ailleurs que «chaque année, sur la base de la composition du vaccin arrêté par l’OMS, les producteurs fabriquent le nouveau», tout en soulignant que «la composition du vaccin antigrippale saisonnier a subi deux changement par rapport à l’année dernière, et portent sur la souche vaccin A/H3N2 et la souche B». Selon lui, le réseau mondial de la surveillance de la grippe de l’OMS, a identifié les souches de grippe saisonnière susceptibles de menacer la santé humaine.

Le même intervenant dira qu’au total, plus de deux millions de personnes sont concernées par les recommandations sur la vaccination antigrippale. Il s’agit, entre autres, de patients atteints de certaines maladies chroniques (diabète, insuffisance cardiaque ou respiratoire…), des femmes enceintes, des personnes souffrant d’obésité morbide et des plus de 65 ans. Ainsi, le conférencier a appelé les personnes âgées à se faire vacciner.

En Algérie, l’incidence la plus sévère est généralement observée durant le mois de janvier et le mois de février, d’où l’intérêt de se protéger avant cette période, recommandent les spécialistes. Les syndromes grippaux représentent dans notre pays environ 10% des motifs de consultation. Les incidences les plus élevées sont observées chez les enfants de 0 à 4 ans et sont de l’ordre de 3 à 5 fois plus élevées que chez l’adulte. Le vaccin antigrippal destiné à être utilisé pendant la saison grippale 2018/2019, est un vaccin trivalent qui est composé de trois virus, rappelle-t-on.

Selon l’OMS, jusqu’à 650 000 décès seraient associés chaque année aux affections respiratoires dues à la grippe saisonnière. Ce chiffre représente une hausse par rapport à l’estimation précédente qui s’établissait entre 250 000 et 500 000 à l’échelle mondiale. En Algérie, 26 personnes sont décédées l’année dernière de la grippe dont 26% étaient des femmes enceintes.

Alger: Noreddine Oumessaoud