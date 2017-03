<span style='text-decoration: underline;'>Lutte contre la rubéole et la rougeole</span>:<br><span style='color:red;'>La campagne de vaccination relancée dès la reprise des cours</span>

En dépit de la réticence des parents d’élèves de faire vacciner leurs enfants, la campagne de vaccination qui était à l’origine d’une vive polémique, va reprendre dès la reprise des cours. Sur les sur 6,5 millions d’enfants, il n’y a que 1,5 million qui ont été vaccinés, a affirmé hier Smaïl Mesbah, directeur général de la Prévention au ministère de la Santé.

Alger: Samir Hamiche

Intervenant sur les ondes de la chaîne III, M. Mesbah a affirmé que les résultats de la première phase de la campagne de vaccination sont mitigés au regard du nombre réduit d’élèves vaccinés. «Les 1,5 million d’élèves ont été vaccinés dans des conditions de sécurité optimales, puisque nous n’avons observé aucun incident particulier lié à cette vaccination en dehors de quelques effets secondaires» a affirmé le responsable. Ce dernier, a affirmé que d’un point de vue de sécurité vaccinale, ça a été un résultat appréciable dans un point de vue du nombre d’enfants vaccinés ça a été effectivement en deçà des résultats bien qu’au départ nous savions qu’il y aura une forme de réticence». Pour ce qui est de quelques incidents liés à la vaccination, l’invité de la chaîne III a affirmé: ce sont des effets secondaires ordinaires. Il a appuyé ses déclarations en affirmant que les vaccins utilisés lors de la campagne de vaccination, répondent aux normes universelles. Il dénonce par ailleurs, les rumeurs infondées ayant suivi le lancement de la campagne de vaccination. «L’Algérie importe des vaccins qui sont homologués par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et qui répondent aux exigences technico-réglementaires mises en place par le ministère de la Santé» a déclaré sur les ondes de la chaine III de la Radio algérienne, Smail Mesbah, directeur général de la prévention au ministère de la Santé.

Il pointe également du doigt les mesures «intempestives» réclamant une attestation signée des parents, laissant supposer que ceux-ci sont responsables «de ce qui pourrait arriver à leur enfant» et qui, relève-t-il, sont à l’origine des «dégâts» portés à la campagne de vaccination.

En aucun cas, tient-il à préciser, les services de santé n’ont demandé une quelconque décharge des parents pour vacciner leurs enfants. «Ce n’est pas une pratique de santé publique, çà ne l’a jamais été et çà ne le sera jamais», insiste-t-il se déclarant incapable de cerner les auteurs de ces assertions.

Soulignant que la vaccination est un principe intangible, en même temps qu’un impératif de santé publique, M. Mesbah déclare qu’elle doit se poursuivre, parce que, dit-il, c’est le seul élément qui permet d’éliminer des maladies aussi graves que mortelles.

Faute de vaccination, prévient-il, des pathologies comme la poliomyélite, la rougeole et la rubéole, «risquent de revenir», comme cela a été le cas aux Etats-Unis et dans certains pays européens où elles ont provoqué «des milliers de décès».

Le directeur général de la Santé annonce, enfin, que les activités de vaccination contre la rougeole et la rubéole, reprendront au terme des vacances de printemps, et qu’elles seront précédées par des opérations de communication et de sensibilisation sur la gravité que représentent ces deux maladies en particulier. «Il existe cinq ou six producteurs mondiaux de vaccins reconnus et c’est auprès de ces fournisseurs que l’Algérie importe ces vaccins» a-t-il affirmé, précisant que les vaccins achetés, «répondent aux normes universelles». M. Mesbah a déploré, à cette occasion, le fait que la campagne de vaccination lancée au niveau des établissements scolaires, n’ait pas atteint les objectifs prévus, relevant que seulement 1,5 million d’enfants ont été vaccinés sur les 6,5 millions programmés.