<span style='text-decoration: underline;'>Economie, logement, pouvoir d’achat…</span>:<br><span style='color:red;'>La campagne électorale déroule ses thématiques</span>

Sur les thématiques régionales, les discours sont systématiquement orientés sur la relance de l’économie locale. Tous les intervenants dans cette campagne ont évoqué les zones industrielles des wilayas et promis une relance des activités industrielles. Un thème qui revient à la mode grâce à l’actualité économique qui, de temps en temps, fait émerger une wilaya sur le devant de la scène médiatico-économique.

La campagne électorale s’installe doucement et sûrement dans le paysage sociopolitique. Les candidats sillonnent leurs circonscriptions respectives et les leaders partisans s’occupent de la dimension nationale du débat. Cette démarche permet aux acteurs politiques de ratisser large, au plan des propositions programmatique. Que ce soit au RND, au FLN, à TAJ, au MSP et ailleurs, la stratégie consiste à occuper le terrain et faire en sorte à ce toucher un maximum de citoyens et tenter de l’accrocher sur des thèmes rassembleurs. Il est encore trop tôt pour statuer sur le succès ou pas de la stratégie. Le risque de voir l’électorat pris de lassitude en raison d’un discours trop policé ou encore irréaliste, les candidats abordent généralement des sujets à fort relents mobilisateurs. Le travail, le logement, la sécurité et la souveraineté nationale reviennent systématiquement dans l’ensemble des discours des leaders de partis. Chacun voit la question selon son angle d’attaque, selon qu’il soit au pouvoir ou dans l’opposition, mais tous affichent une grande disponibilité à faire plus que le gouvernement sortant sur tous ces dossiers. On retiendra, à ce propos, la proposition de TAJ qui consiste à orienter de manière volontariste une partie des logements réalisés vers les jeunes. Une proposition, sommes toute difficile à croire, mais le patron de ce parti, proche du pouvoir, développe de solides arguments et assure la faisabilité du projet, malgré la situation financière du pays.

Le logement n’est pas un thème réellement central, en raison du formidable travail abattu par l’exécutif. Mais cela reste un trophée que le FLN et le RND brandissent en signe de réalisations concrètes de la dernière législature. Plus que le logement, la solidité de l’économie nationale face à la crise, est un autre argument massue des partis présents au gouvernement. Un thème que les partis de l’opposition exploitent en retournant les arguments contre le FLN et le RND. Le RCD, le MSP et les autres mettent le doigt sur la dépendance aux hydrocarbures de l’économie nationale et déduisent, de cela, l’échec du gouvernement. Il s’en suit dans les discours des uns et des autres, des propositions de redressement économiques. Invariablement, la corruption et la bureaucratie sont désignées comme principales entraves à l’épanouissement économique du pays. L’opposition reste quelque peu floue sur le sujet, même si le RCD se distingue par un programme économique assez élaboré, mais pas toujours réaliste sur certains aspects.

La culture, le sport et l’éducation nationale, sont à ce jour, les grands absents de la campagne. Il faut dire que l’épisode fortement inflationniste vécu par les Algériens, a relégué ces questions au second plan au profit d’un discours très «social» où le pouvoir d’achat prend le dessus sur le reste des dossiers. Pour pallier à la hausse des prix, les propositions sont nombreuses et convergent toutes vers la nécessité de la lutte contre le marché informel. Sur cette question précisément, les partis au pouvoir sont sur la défensive, alors que ceux de l’opposition ouvrent de nombreuses pistes pour gérer le phénomène.

Alger: Smaïl Daoudi