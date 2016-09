La Capitale des narcotrafiquants

La semaine dernière, l’Office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie, (ONLDT), a publié le bilan semestriel sur le trafic de drogue en Algérie. Pas moins de 69 tonnes de résine de cannabis ont été saisies, dont 50 tonnes (77 %) à l’Ouest du pays. Le même document précise qu’un total de 69.400 kg de résine de cannabis, ont été saisis, durant le premier semestre de l’année 2016, dont 77,41% à travers les wilayates de l’Ouest du pays. Des chiffres qui sont en augmentation, de près de 5%, par rapport à la même période de 2015. Selon le même rapport, les investigations menées par les services concernés ont abouti à l’interpellation de 19.682 individus, pour des affaires liées à la drogue. Soit une hausse de 53,19%, par rapport à la même période de 2015. Et parmi les personnes interpellées, selon les données de l’Office, 4.130 individus sont des trafiquants de résine de cannabis. Par ailleurs en matière de consommation, le bilan officiel indique que plus de 5.000 toxicomanes dont 39,57 % âgés entre 16 et 25 ans, ont bénéficié d’une prise en charge médicale et thérapeutique durant le premier trimestre de l’année 2016.. Ce bilan établi à partir des statistiques fournies par les services de la Gendarmerie, de la Police et des Douanes, précise que 3.895 de ces toxicomanes sont célibataires et 1.282 autres sont mariés, alors que 416 sont des femmes. Le bilan révèle également que 56,28 %, du nombre total de ces toxicomanes, sont sans emploi et 10,30% sont des étudiants. Ainsi, malgré les campagnes de lutte conte la toxicomanie et le renforcement du dispositif législatif, le trafic et les saisies de drogues prennent une ampleur inégalée. Au moment même ou ce rapport était publié, on apprenait que les éléments de BRI, de la wilaya d’Oran, venaient de saisir 1,40 kg de marijuana pure. Et on est là, précise-t-on, face à un nouveau type de drogue, de la marijuana pure, commercialisée parmi les milieux de jeunes, plutôt aisés, de la wilaya d’Oran. Une wilaya proche des frontières marocaines, dont le chef-lieu, Oran reste considérée comme la principale plaque tournante du trafic de drogue à grande échelle. Ce qui est confirmé par la localisation des saisies, qui, sans surprise, placent la capitale de l’Ouest au premier rang des quantités écoulées, des affaires traitées et des énergumènes interpellés ou arrêtés. Alors que faire pour éradiquer, sinon réduire, le fléau trop dangereux pour la jeunesse algérienne? Certains “esprits éclairés” estiment malheureusement qu’un “petit joint de temps en temps”, provoquant ses effets hallucinogènes et stimulants serait mille fois moins nocif que ces comprimés de psychotropes, plus faciles à transporter, à cacher, et qui font ravage parmi les jeunes. Cela est certes médicalement vrai. Mais il ne faut pas, pour autantn considérer que la lutte contre le trafic de drogue devrait, comme le suggèrent certains, tracer des lignes et des priorités selon la “douceur” ou la dangerosité du produit consommé. Ce serait faire le jeu des adeptes de la légalisation du cannabis, de plus en plus en nombreux au Maroc et dans les pays occidentaux. On peut, à la limite, admettre qu’un Pays producteur de canabis, puisse cultiver ce que bon lui semble sur son propre sol. Mais le Maroc, voisin de palier de la grande région oranaise, ne se contente pas de produire le kif, puisqu’il est placé, depuis quelques années, au premier des exportateurs de ce produit dangereux et illicite. Mais comment peut-il “exporter” sans avoir des clients et un bon réseau “d’importateurs” installés hors de ses frontières ? On sait qu’une majorité écrasante d’algériens est favorable à l’application de la peine de mort aux kidnappeurs d’enfants. Qu’en est-t-il des gros trafiquants de drogue arrêtés, mais qui retrouvent leur fortune après quelques petites années de détention?

Par S.Benali