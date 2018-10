<span style='text-decoration: underline;'>Alger </span>:<br><span style='color:red;'>La caravane de sensibilisation sur «le fléau de la drogue»</span>

La caravane de sensibilisation sur «la fléau des drogues» sous le slogan «non à la drogue, oui pour un avenir meilleur», organisée à la place de la Grande poste (Alger) a suscité lundi l’intérêt des citoyens, notamment les jeunes et les parents d’élèves où des dépliants ont été distribués et des recommandations ont été données sur l’impact de la consommation des drogues sur la santé physique et psychique, a-t-on constaté.

Dans ce cadre, la vice-présidente de l’Assemblée populaire de la wilaya d’Alger, Djebbali Farida a indiqué que «cette activité a pour objectif de sensibiliser les jeunes, les parents et les enfants aux dangers de la drogue et des psychotropes et écouter les jeunes toxicomanes afin de tenter de les intégrer dans les écoles ou les centres de formation et d’enseignement professionnels». Elle a ajouté que «cette caravane constitue une occasion pour faire connaitre les mécanismes et les différents centres d’aide aux toxicomanes pour leur aider à arrêter de consommer la drogue».

De son côté, la présidente de la commission des Affaires sociales de l’Assemblée populaire de la wilaya d’Alger, Ahlam Kadiri a fait savoir que «cette caravane de sensibilisation est organisée en coordination avec «l’association Avenir de l’Algérie» et la participation des services de Sûreté nationale, de la Direction de l’Action sociale et de la Direction de la Jeunesse et des sports, ainsi que l’Office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie (ONLCDT) et la Direction des Affaires religieuses», soulignant que «de telles activités de proximité contribuent à faire connaitre les centres spécialisés dans le traitement de la toxicomanie ainsi que la mise en exergue du rôle des cellules d’écoute relevant des services de la Sûreté et des Brigades de protection des mineures de la Gendarmerie nationale pour la lutte contre le phénomène de la drogue.

Selon la même source, l’opération devra s’étaler tout au long de l’année en cours afin de toucher un grand nombre de jeunes, d’élèves et d’étudiants à travers les 57 communes d’Alger et ce dans l’objectif de «diffuser les principes de la sécurité sanitaire, mentale et psychologique» en évitant tous types de drogue. L’opération de sensibilisation verra également l’organisation de rencontres de proximité et la distribution de dépliants au profit des jeunes concernant le fléau de la toxicomanie et ses risques sur la santé publique, a indiqué la source. Pour sa part, le maire d’Alger-centre, Abdelhakim Bettache a fait savoir que la caravane de sensibilisation est «une excellente opportunité» pour se rapprocher davantage de la frange des jeunes et des élèves en vue de les informer sur les dangers de la toxicomanie et ses répercussions négatives sur la stabilité de la société.

Pour concrétiser le «principe de proximité» avec les différentes catégories concernées par ce phénomène, le président de l’association «Moustaqbal Chabab» Khaled Ben Torki a fait savoir qu’il sera procédé au titre de cette caravane, qui durera jusqu’au 13 décembre, à l’implication d’anciens toxicomanes dans les missions de sensibilisation à travers le partage de leurs expériences douloureuses et ce avec la participation de spécialistes en psychologie en vue de convaincre les toxicomanes à se mettre à l’écart de ce fléau.

A cette occasion, le chef de la brigade de protection des mineurs relevant de la Gendarmerie nationale de la wilaya d’Alger Madani Djilali a indiqué que la participation à ces journées de sensibilisation s’inscrit dans le cadre du travail de proximité mené par les services de la gendarmerie nationale pour faire connaitre des mesures préventives et des efforts consentis en matière de protection de mineurs des différents fléaux sociaux.