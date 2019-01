Les comploteurs de tous bords qui ont toujours vu dans l’approche de rendez-vous électoraux matière à remuer la «cocotte» sociale pour la pousser à son maximum de pression, sont en perte de vitesse. Ils n’arrivent plus à convaincre grand monde. Ils n’ont pas réussi à organiser une manifestation dans n’importe quel point de la République. Ils sont tout simplement ignorés par la population qui, vraisemblablement, n’adhère pas à la méthode de la mise sous «tension sociale».

Il faut bien se rendre compte que les actions volontaristes du gouvernement, tant au plan économique que social, avec ces unités de production ouvertes dans un grand nombre de zones industrielles et ces centaines de milliers de logements distribués dans les 48 wilayas, malgré la crise, les citoyens semblent avoir saisi le message, à savoir que malgré la difficulté de la situation consécutive à la baisse des recettes, l’Etat n’est pas absent et multiplie les efforts pour améliorer les conditions de vie de tous les Algériens. Les citoyens savent également que l’on ne peut pas régler la question du chômage, du logement et autre pouvoir d’achat, par des marches à répétition. Une, deux, voire quatre manifestations pourraient être nécessaires pour attirer l’attention des pouvoirs publics. Mais il est évident qu’au moment où l’on sent la disponibilité sincère des pouvoirs publics de remédier aux insuffisances, les motifs d’occupation de l’espace public cessent d’elles-mêmes. C’est par l’effort et le dialogue que l’on peut venir à bout de ce problème.

Cela étant dit, les animateurs du chaos ne désarment pas pour autant. En tout cas, dans le discours, ils continuent à tout « politiser », avec à la clé, un secret désir de provoquer l’anarchie dans le pays. Ils voudraient une « révolution » à l’égyptienne. D’ailleurs l’un de leur leader ne s’en cache pas et empreinte le lexique des « révolutionnaires » de ce pays. Des expressions comme « Baltaguia » pour qualifier ce qu’il croit être des voyous font partie de son lexique, dont la fonction est de faire admettre aux Algériens qu’ils vivent dans un pays où le pouvoir est déconnecté de la société et dispose de sa propre milice.

Face à ces tentatives larvées de faire admettre une fausse réalité aux Algériens, ces derniers ont trouvé le moyen de rester critiques vis à vis de leur gouvernement, sans tomber dans la caricature des comploteurs.

Par Nabil.G