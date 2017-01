<span style='text-decoration: underline;'>Elle peut avoir des conséquences graves</span>:<br><span style='color:red;'>La carie dentaire une pathologie très fréquente chez les enfants et adolescents</span>

De plus en plus d’enfants sont sujets à la carie dentaire, une étude a été menée au niveau scolaire ce qui a permis de déterminer qu’effectivement, ils sont encore très jeunes lorsque ces enfants présentent cette pathologie buccale.

En effet, l’explication scientifique étant que «la carie est une pathologie infectieuse de la dent qui endommage sa structure, suite à la formation de la plaque dentaire qui est composée de bactéries, d’acides et de résidus d’aliments mêlés à la salive. Les bactéries transforment les résidus alimentaires en acides qui attaquent l’émail dentaire et provoquent la carie dentaire». Selon une étude effectuée l’année passée, près de 40.000 cas de caries dentaires ont été recensés chez les enfants scolarisés par les différentes Unités de dépistage de la santé scolaire (UDS), relevant de la direction de l’Education de la wilaya d’Oran. Selon les résultats de pareille compagne, on a pu se rendre compte qu’un nombre important d’élèves ont une mauvaise hygiène bucco-dentaire. Ils présentent outre des caries, on devait aussi compter la plaque de tartre et ainsi que des gingivites (inflammation de la gencive). Même si certains disent se brosser les dents, il est apparent que cette opération, le brossage des dents, est mal faite. Un constat établi par de nombreux dentistes, mobilisés pour les campagnes de dépistage. Des efforts énormes sont déployés par la direction de la Santé scolaire qui multiplie les campagnes de sensibilisation et de lutte contre les caries dentaires au profit des enfants scolarisés, notamment ceux du cycle primaire. Des campagnes de dépistage sont, également organisées, de manière régulière au profit des élèves des trois cycles. Mais ces efforts sont vains car, la culture de la prévention et de l’entretien de la santé bucco-dentaire devrait être inculquée aux enfants dès leur jeune âge, au sein de la famille où il est impératif que les parents doivent prendre en charge leurs enfants dès leurs bas âges et avant même qu’ils ne rejoignent les bancs de l’école. Cette prise en charge va de paire avec l’éducation globale de l’enfant. Selon les spécialistes qui appellent à la vigilance en matière de suivi de l’alimentation de leurs enfants laquelle affecte, de manière directe leur santé bucco-dentaire qui à son tour a une incidence directe sur leur santé. De même qu’il importe de souligner que des dents mal entretenues, une carie mal soignée, peuvent avoir des conséquences graves. Y compris bien souvent, au niveau cardiovasculaire, tel que souligné par plusieurs spécialistes.

F.Abdelkrim