<span style='text-decoration: underline;'>Acheuk Youcef</span>:<br><span style='color:red;'>«La CASNOS est en bonne santé»</span>

Intervenant lors du forum d’El Moudjahid organisé ce matin, le DG de la CASNOS a estimé que le fait de payer 34 milliards de dinars de dettes dues à la CNAS et autres institutions, est un signe de bonne santé financière de sa Caisse. L’hôte d’El Moudjahid a rappelé également, les différents investissements de la CASNOS durant ces dernières années, à savoir les 20 milliards investis dans l’emprunt obligataire dont les revenus annuels de cet investissement, souligne M. Acheuk, permet d’assurer les frais de gestion de la Caisse. «Aujourd’hui, nous sommes en train d’investir dans les structures qui entrent dans nos actifs et ce, en attendant que la réglementation change, nous allons investir ailleurs», a-t-il dit.

M. Acheuk a fait un constat amer sur la situation des cotisants en disant que 89% d’entre eux paient seulement le minimum des cotisations soit 32400 dinars par an. Tandis que seulement 2% paient une cotisation maximale estimée à 640 000 da/an, ce qui rend leur retraite en hausse. «Les 32400 dinars/an de cotisation d’un commerçant demeurent très minimes par rapport aux services fournis par la CASNOS à savoir la retraite et assurance maladie pour lui et pour les ayant droit» a-t-il dit. Il a indiqué en outre, qu’il n’est pas logique qu’un commerçant installé dans un village paie la même cotisation qu’un autre installé dans une grande ville. Selon lui, aujourd’hui, le simple employé avec un salaire de 18000 (SMIC), cotise 70 000 da/an soit une cotisation supérieure à celle d’un commerçant (32400 da/an).

Jusqu’aujourd’hui, nous sommes dans la phase de sensibilisation des commerçants, artisans et agriculteurs, rappelle le même responsable qui a affirmé que des moyens seront mobilisés pour renforcer et affiner les opérations de contrôle des travailleurs non salariés qui ne sont pas affiliés à la CASNOS ou affiliés, mais qui sont débiteurs de cotisations. En effet, les moyens des agents de contrôle de la Caisse renforcés par la mise à disposition d’un système mobile de consultations et d’affiliations d’Office des travailleurs non salariés qui ne sont pas affiliés. Mais, nous avons prévu de passer à une autre étape qui sera sévère. «Nous avons préparé et formé nos agents de contrôle qui seront sur le terrain pour veiller au paiement des cotisations» a-t-il dit avant de lancer un appel à aux affiliés de la CASNOS «payez juste».

Cette étape sera pour assurer la pérennité et stabilité de la Caisse. Avec ce taux de 89% des cotisants qui paient seulement le minimum de leurs cotisations, la Caisse pourra connaître des difficultés en difficulté après 2025.

Les cotisations de la CASNOS en hausse

Par ailleurs, le DG de la CASNOS a présenté le bilan de sa Caisse durant l’année écoulée.

Ainsi, la CASNOS a enregistré un chiffre de 70 milliards de dinars en ce qui concerne les recettes de cotisations, enregistrant par la même occasion, 131 340 nouveaux matricules, soit une augmentation de 60,2% par rapport à 2015, «nous nous sommes basés sur l’année 2015 en raison du fait qu’en 2016, le gouvernement avait voté la loi de finance complémentaire», explique M. Achek, mettant en exergue le fait que la CASNOS se porte de mieux en mieux, qui a même effacé ses dettes qui s’élevaient à 34 milliards de dinars. Un des indicateurs sur lesquels la CASNOS se base reste l’encours, à savoir les travailleurs non-salariés qui payent leurs cotisations qui ont connu une évolution de plus de 66%, ce qui donne en chiffre 842 680 cotisants de l’encours sur 1 702 038 affiliés actifs. Youcef Chawki Achek s’est réjoui par ailleurs, du rapport démographique cotisants/retraités, qui actuellement de 4,14, qui n’est pas loin des normes internationales qui sont de 5.

Le même responsable a rappelé les facilitations pour encourager les travailleurs non salariés à s’affilier à la Caisse. A titre d’exemple, les individus n’ayant pas cotisé des années durant, peuvent encore le faire et bénéficier d’une ouverture de droit immédiate directe et bénéficier des avantages tels que la carte Chifa et la pension de retraite, pour peu toutefois qu’ils entament le règlement de leurs obligations pour l’année en cours.