<span style='text-decoration: underline;'>Le foot et la politique </span>:<br><span style='color:red;'>La cause commune</span>

Le foot et la politique : La cause commune

Un peu partout dans les quatre coins du pays, les algériens ont jeûné le Ramadhan de cette année dans un climat exceptionnel marqué par tous les chamboulements. Tout en faisant face à la cherté de la vie et en subissant les affres de la chute libre du pouvoir d’achat, ils ont toutefois réussi à se maintenir en place, debout, défendant leurs causes avec forte argumentation.

Cette étape charnière qui restera gravée leur histoire de l’Algérie. Ils ont ouvert plusieurs fronts de bataille pacifique qu’ils mènent chaque jour en battant le pavé revendiquant le changement dans le cadre d’une révolte populaire appelée par certains sous le nom du Harak El Watani et d’autres l’ont baptisé la révolution du sourire.

Rétrospective

Plusieurs millions de citoyens sortent chaque vendredi dans les rues de plusieurs wilayas du pays pour renouveler leurs revendications du changement radical. Autrement dit, la mobilisation citoyenne est restée intacte malgré la faim et la soif observées durant ce Ramadhan sous une chaleur suffocante.

Des manifestants sont sortis pour réitérer les revendications exprimées depuis le 22 février dernier dont le changement radical du système de gouvernance, départ de tous les symboles du régime et la mise en place d’une période de transition menée par des personnalités crédibles qui ne soient pas impliquées dans des affaires de corruption.

Affluant de différentes artères, dont le boulevard Larbi Ben Mhidi, les marcheurs, hommes, femmes et enfants, arboraient l’emblème national en scandant d’autres slogans, tel celui exigeant la rupture totale avec le système en réitérant le célèbre slogan «yetnahaw gaâ».

Les marcheurs ont réitéré les slogans habituels Djazair horra dimocratia, Silmya, silmya et rejeté toute intervention étrangère. Dans ces marches, les marcheurs revendiquent la poursuite de tous les responsables impliqués dans des affaires de corruption et de dilapidation des deniers publics. Les mêmes revendications ont été réitérées par les manifestants de plusieurs wilayas du pays comme Aïn Témouchent, Sidi Bel-Abbés, El Bayadh, Tiaret, Naama et Mechria.

Là est l’essentiel d’un Ramadhan plein d’activisme politique instauré par la rue sans bousculade aucune. Le peuple a fait preuve de sa maturité lambda tout en prenant en compte toutes les précautions nécessaires en écartant le recours à la violence malgré son attachement à sa revendication principale et des réponses politiques qu’il apporte à chacune des sorties et des offres du pouvoir.

Le Fln lâche son «B»

«Le chien, malgré affamé, n’est pas pavlovien». Telle a été la réponse précise, nette et explicite mais percutante apporté à l’homme portant le sobriquet de «Ouayaourt». C’est dire que cette population n’est pas constituée de « moutons de panurge » ou encore de suivistes en revendiquant le départ de Bouteflika.

L’ex parti unique est, de plus en plus, terrassé par la crise organique s’aggravant de jour en jour. Après avoir lâché Mehri dans le milieu des années 1990, le tour est venu à ceux l’ayant remplacé. Le dernier est Mouad Bouchareb. Il vient d’être remplacé par Djemai. Un B tombe dans le sillage du mouvement populaire revendiquant le départ des B. Ce n’est pas tout. Mouad Bouchareb est pourchassé dans l’enceinte parlementaire. Le groupe parlementaire du parti du Front de libération nationale continue à appeler le président de l’Assemblée populaire nationale Mouad Bouchareb à se retirer «de son gré» de la présidence de l’Assemblée, « en réponse à la revendication populaire et en application des orientations de la direction politique du parti».

Le groupe parlementaire FLN a indiqué, dans un communiqué relayé par l’agence officielle, que le bureau s’était réuni sous la présidence de M. Khaled Bouriah pour « examiner les derniers développements de la revendication du Hirak populaire relative au retrait du président de l’APN, Mouad Bouchareb», appelant ce dernier à « répondre immédiatement à cet appel et à se retirer de son gré de la présidence de l’Assemblée, conformément aux revendications populaires ». Cette revendication intervient pour «préserver la stabilité et la cohésion, dans le respect des statuts et du règlement intérieur du parti, notamment les articles 11 des statuts du parti et 10 du règlement intérieur, lesquels font obligation aux élus de respecter la direction du parti et de se conformer à ses orientations», a précisé la même source.

Il intervient également « suite à la réunion des vice-présidents de l’APN et des président des commissions permanentes avec le président de l’Assemblée, tenue récemment, et à la réunion jeudi du groupe parlementaire du FLN sous la présidence de son SG, Mohamed Djemai qui a appelé explicitement le président de l’APN à répondre aux revendications du Hirak et à démissionner de la présidence de l’Assemblée ».

Le foot-ball politisé

À défaut d’espace d’expression libre et vu le verrouillage du champ politique, les jeunes ne trouvent rien de mieux à faire pour manifester que de se déchainer dans les stades. Sans aucun doute, ils sont inspirés par le mouvement populaire qui bat son plein dans le pays depuis le 22 février dernier. Des milliers de supporters de plusieurs clubs de football montent au créneau depuis la fin du championnat de l’élite en particulier pour réclamer à leur tour des changements. A peine quelques jours passés de la clôture du championnat, des fans de plusieurs clubs sortent dans la rue dans un Harak footballistique qui ne dit pas son nom, revendiquant le départ des dirigeants de leurs formations respectives. Rien que pour ce week-end, les supporters de l’ES Sétif, l’USM Bel Abbès, le CS Constantine et le MO Béjaïa ont fait entendre leurs voix.

Leurs homologues d’autres clubs devraient les suivre dans les prochains jours. L’on pense en particulier à ceux du MC Oran, qui ont prévu de marcher pour réclamer le départ de tous les actionnaires du club. Autre revendication commune des supporters révoltés de la plupart des clubs : des entreprises publiques pour gérer leurs équipes chouchous.

Une autre preuve de l’échec de l’expérience professionnelle dans le sport-roi du pays, un mode de gestion pour lequel la Fédération algérienne de la discipline avait opté forcée lors de l’été 2010. Elle voulait répondre favorablement aux instructions des instances footballistiques internationales et éviter par là même aux clubs algériens d’éventuelles interdictions de participation dans les compétitions africaines et mondiales, synonyme d’isolement.

Seulement, cet empressement à prôner ce mode de gestion a plutôt compliqué la situation des clubs algériens concernés dont les sociétés sportives par actions (SSPA), créées depuis sont pratiquement toutes en faillite. Les plus chanceux parmi les 32 clubs professionnels des deux premiers paliers ont bénéficié de l’accompagnement d’entreprises publiques, à l’image du MC Alger, CS Constantine, JS Saoura et dernièrement le CR Belouizdad. Une manière de faire qui a suscité la polémique, étant donné que chez les autres clubs l’on n’hésite pas à crier à l’injustice. Et du coup, l’on insiste pour avoir leur part du gâteau.

Cette revendication est aussi motivée par les limites de gestion montrées par les responsables des clubs, reproche-t-on à ces derniers dans les milieux de ces formations. Cela a valu à ces dirigeants d’être quotidiennement soumis à une forte pression de la part des fans réclamant leur départ. Certains d’entre eux ont déjà craqué, comme l’atteste cette cascade de démissions annoncées et qui a touché des présidents de formations des deux paliers comme les patrons de l’USM Bel Abbés, du MO Bejaïa, du MC Oran, du WA Tlemcen, de l’USM Annaba, et de l’USM Alger. Néanmoins, dans les milieux footballistiques, l’on doute fort quant à la sincérité des dirigeants démissionnaires de quitter leurs navires.

C’est qu’ils ont habitué l’opinion sportive à leur volte-face, comme c’est le cas par exemple pour le boss du MCO, Ahmed Belhadj, qui annonce son départ après chaque fin de saison, avant de reprendre son poste dès le début du mercato estival comme si de rien ne s’était passé.

Les observateurs s’attendent à ce que le Harak footballistique ait raison de certains présidents et dirigeants indésirables au sein de leurs clubs respectifs. L’heure des changements a sonné, insistent les supporters révoltés.