<span style='text-decoration: underline;'>Gare maritime </span>:<br><span style='color:red;'>La célérité de la police aux frontières saluée par les voyageurs</span>

La célérité des éléments de la brigade navigante de la police aux frontières a été saluée mardi par les voyageurs ayant débarqué au niveau de gare maritime d’Oran.

Une bonne prise en charge a été réservée aux 1.297 passagers, dont des membres de la communauté algérienne résidant à l’étranger, du navire «Tassili 2», qui transportait 299 véhicules, en provenance d’Alicante (Espagne).

Les voyageurs avec leur famille, tout sourire de fouler le sol algérien après une traversée en mer de plusieurs heures, ont témoigné unanimement du bon accueil et de la célérité dans le traitement par la brigade navigante de la police des frontières. «Cela fait quatre ans que je ne suis pas venu en Algérie mais croyez-moi les choses ont beaucoup évolué depuis.

C’était bien, c’est sympa», a soutenu un émigré algérien venu pour passer l’Aïd El Adha et deux semaines de vacances à Oran. Saluant la police des frontières et les douaniers pour l’accueil qui leur a été réservé, un couple a déclaré à l’APS : «Nous avons remarqué une flexibilité dans le traitement des passagers avec plus de professionnalisme. Aujourd’hui c’est totalement différent par rapport au passé».

«L’opération de contrôle de police des passagers par la brigade navigante à bord du navire où se trouvaient 1.297 voyageurs et 299 véhicules s’est effectuée en 1 heure 30 minutes», a commenté, pour sa part, le responsable de la gare maritime, Mohamed Yousfi, qualifiant cela de «record». Cette visite, organisée par la sûreté de wilaya d’Oran au profit de la presse pour s’enquérir des mesures de sécurité et de facilitation au niveau du port d’Oran, prises durant la saison estivale, a été rehaussée par la présence du commissionnaire divisionnaire de police, chef de la sûreté de wilaya d’Oran, Lakhdar Diaba et de cadres locaux de la police.