<span style='text-decoration: underline;'>Elle a diffusé un documentaire qui prône des thèses sionistes</span>:<br><span style='color:red;'>La chaîne Al-Arabiya subit les foudres des journalistes palestiniens</span>

La chaîne saoudienne El Arabiya a été épinglée hier, par le Forum des journalistes palestiniens, pour avoir diffusé un documentaire sur la création d’Israël où l’on sent un net penchant pour les thèses sionistes. Al-Arabiya qui a ouvert son micro à des Israéliens très enthousiastes à l’idée d’un Grand Israël, a commis un «dangereux dérapage médiatique», rapporte un communiqué du Forum qualifiant le produit audiovisuel de «chute tonitruante de la part d’une chaîne qui se nomme «al-Arabiya». Il faut savoir que le documentaire en question, proposé en deux parties, s’est intéressé aux conditions qui ont présidé à l’émergence de l’entité sioniste sur la terre de la Palestine. L’aspect choquant dudit documentaire, était de justifier la colonisation de la Palestine.

Les journalistes palestiniens membres du Forum ont, en effet, de quoi se sentir agressés par une telle attitude, émanant d’un organe qui se veut pana-arabe, mais qui en réalité, s’est transformé au fil du temps en une arme de propagande entre les mains de l’impérialisme américain et son principal soutien dans la région, Israël. Estimant que «la chaîne devrait être plutôt à la tête des médias qui dévoilent et dénoncent les crimes d’occupation», le communiqué se désole de cette posture indigne d’un grand média arabe. Au lieu de refléter «les aspirations du peuple palestinien à l’indépendance et à la liberté», comme le souligne le Communiqué, al-Arabyia a donc servi de relais à une idéologie raciste et qui travaille à la destruction de l’identité palestinienne et plus globalement à l’arabité. La diffusion d’un tel documentaire est, selon le Forum, d’autant plus «dangereuse quand elle coïncide avec le projet du président américain Trump «le deal du siècle» cherchant à liquider à tout prix la cause palestinienne», considère le Forum des journalistes palestiniens. Lesquels considèrent produit audiovisuel de véritable falsification de l’histoire de la Palestine. Accusant al-Arabyia de servir un agenda israélo-américain, s’interroge sur ses ambitions. «Cette chaîne vise-t-elle à falsifier notre histoire et à affecter la conscience de notre peuple arabe ?», s’interrogent les journalistes palestiniens. Ils exigent des excuses immédiates de la part de la chaîne de télévision saoudienne à l’adresse public arabe qu’elle a offensé, et «à retirer ce documentaire de son site électronique». Ils invitent la chaîne «à dévoiler sa position par rapport à la question palestinienne en œuvrant à produire d’autres documentaires qui traitent de la souffrance du peuple palestinien sous les crimes de l’occupation israélienne». Ils ont appelé aussi, «l’Union des journalistes arabes à prendre les mesures radicales pour contrer toutes les tentatives de normalisation avec l’occupant sioniste par le biais des médias arabes».

Il faut dire que cette montée au créneau du Forum des journalistes palestiniens est tout à fait justifiée, en ce sens que la dérive d’al-Arabyia est inadmissible, mais lève tout de même le voile sur une dangereuse et criminelle collusion entre des médias arabes et l’entité sioniste. En s’ouvrant au discours sioniste et en le servant aux téléspectateurs arabes, cette chaîne ne fait rien d’autre que normaliser l’occupation illégale des territoires palestiniens.

