<span style='text-decoration: underline;'>Affaire du kilo de cocaïne saisi à Ain El-Turck</span> :<br><span style='color:red;'>La chambre d’accusation a rejeté la demande de liberté provisoire d’un des prévenus</span>

Selon des sources judiciaires, on apprend, qu’une requête portant sur une demande de liberté provisoire, d’un des mis en cause, dans l’affaire du kilo de cocaïne, a été rejeté.

En effet, on apprend, que la défense de ce dernier a introduit cette requête, auprès de la chambre d’accusation, qui après délibération, a été rejetée par l’instance judiciaire.

Rappelons, que les services de la Gendarmerie Nationale d’Ain El-Turck, relevant de la wilaya d’Oran, avaient procédé, au démantèlement d’un réseau criminel de trafic de drogues dures, (cocaïne), constitué de sept personnes. Cette opération s’était soldée, par la saisie d’un kilogramme de cocaïne.

Selon la gendarmerie nationale, cette opération a été opérée au niveau des plages de la daïra d’Ain Turck, suite à l’exploitation d’informations, parvenues à leurs services d’Oran, a rapporté l’APS. Cette bande agissait au niveau des plages, utilisant des voitures de luxe et un jet ski, pour transporter cette drogue par voie maritime, à destination des boites de nuit, situées à proximité des stations balnéaires, notamment «Corales», «Bomo», «Bousfer » et «La Madrague».

Les services de la Gendarmerie nationale, ayant une formation sécuritaire de qualité, ont ouvert une enquête et ont ainsi réussi, dans le cadre d’un plan d’intervention étudié, à arrêter les mis en cause. Soulignons, que ce réseau criminel tentait d’intensifier ses activités, profitant du flux des estivants enregistré dans les stations balnéaires, et la concentration des efforts sécuritaires sur le «Plan Delphine».

A signaler, que le «Plan Delphine» a contribué à la réussite de cette opération, qui s’est soldée par la saisie de sept voitures de luxe, utilisées par la bande dans ses déplacements et le transport de la drogue dure, en plus d’un jet ski et une certaine somme d’argent en devises. L’enquête se poursuit toujours.

F. Abdelkrim