<span style='text-decoration: underline;'>...</span>:<br><span style='color:red;'>La Chambre de commerce d’Oran reçoit M. Alain Marleix, ancien ministre français</span>

Monsieur Alain Marleix, ancien ministre français et président de la commission des relations internationales et des accords agricoles de la région, auvergne Rhône Alpes, a été l’hôte de la CCIO, ce jeudi.

Il fut accueilli par le président de la CCIO, monsieur Cherif Karim, et de tout le bureau exécutif et élus de la chambre. L’ancien ministre qui était accompagné du consul de France à Oran, a visité les bureaux de la CCIO avant de s’entretenir avec toutes les personnes présentes pour un débat sur les futures relations. Les membres du bureau ont évoqué l’avenir entre les deux pays, tout en mettant en exergue l’attitude des français, qui n’encourage pas les échanges commerciaux avec les industriels algériens. Le débat a été fructueux et plusieurs rendez vous ont été retenus pour élargir le spectre des relations bilatérales. Cette rencontre s’est terminée sur une note d’optimisme des deux côtés.

Adda.B