La Chapelle de Santa Cruz rénovée

L’évêque d’Oran, Jean-Paul Vesco, animera ce samedi 21 avril prochain, au centre Pierre Claverie, une conférence sur la Chapelle de Santa Cruz, récemment restaurée, réaménagée et à nouveau ouverte au public. Il abordera sans doute l’histoire de cette basilique et donnera des détails sur le projet et le chantier de restauration, supervisé par l’Association diocésaine d’Algérie (ADA), en «partenariat», précise-t-on, avec les autorités locales. Ce projet de restauration de la chapelle de Santa Cruz, pris en charge au début de l’année 2015 par l’association Diocésaine d’Algérie, a été achevé trois ans plus tard en décembre 2017. Les travaux comprenaient la restauration de la tour, des extérieurs de la chapelle, de la statue de la Vierge, ainsi que la création d’une aire de promenade pour les visiteurs, après des travaux de confortement des grandes galeries. On nous explique par ailleurs, que l’Association diocésaine d’Algérie, a été désignée en 2014 par la Wilaya, en tant que «maître d’ouvrage délégué» de ce projet de restauration de la chapelle de Santa Cruz, financé par des contributions publiques, le mécénat d’entreprises et des donateurs privés, incluant bon nombre d’opérateurs économiques algériens. La chapelle de Santa Cruz, avec sa statue de la vierge autrefois appelée, «Notre-Dame du Salut», a été construite en 1850, juste après la terrible épidémie de choléra qui avait frappé la population d’Oran en 1849. Des milliers de fidèles chrétiens allaient ainsi chaque année, en début de printemps, organiser une procession, grimpant à pied le flanc de montagne du Murdjadjo vers la chapelle de Santa Cruz, signifiant la «sainte croix» et qui, selon la légende bien ancrée, était censée protéger la ville et ses habitants, des catastrophes et des fléaux. Après l’indépendance, certains Pieds Noirs, nostalgiques impénitents de l’Algérie française, ont construit un autre sanctuaire, sous le même nom, de l’autre côté de la Méditerranée à Nîmes. Ce qui a fait dire à Jean-Paul Vesco, évêque d’Oran, «Notre-Dame de Santa-Cruz aurait pu être perçue, comme un symbole de l’Algérie chrétienne et coloniale…Pourtant, mystérieusement, cela n’a jamais été le cas». En effet, avec le Fort Santa Cruz, construit par les Espagnols au 16ème siècle sur les hauteurs du Murdjadjo et qui lui aussi domine la baie d’Oran, la chapelle nouvellement rénovée, constitue un site de promenade privilégiée, le plus apprécié des Oranais. Au delà des polémiques nourries par certains sur l’influence et l’évolution des typologies architecturales sur la société ou la «mémoire des lieux», les sites inscrits au patrimoine historique de la ville, tels que les Forts espagnols, la chapelle de Santa Cruz ou le Palais du Bey, devraient plutôt permettre de transcender les cultures et les religions, au profit de l’art urbain et de la beauté d’un endroit, à haute valeur touristique. Malheureusement, beaucoup d’autres sites et monuments restent encore oubliés, voire écartés de toute démarche rigoureuse de réhabilitation et de restauration. Pourquoi, ricanent les mauvaises langues locales, «ne pas confier à cette même Association diocésaine d’Algérie (ADA), la maitrise d’ouvrage de certains projets, tels que la restauration de l’Hôtel de Ville ou de la Mosquée du Pacha, qui traînent depuis des années…Ils auraient bouclé le dossier depuis longtemps…».

S.Benali