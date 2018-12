<span style='text-decoration: underline;'>A ceux qui veulent un rôle de l’ANP dans la présidentielle 2019 </span>:<br><span style='color:red;'>La cinglante réponse du MDN</span>

En tranchant le débat avec une détermination plus qu’évidente, le MDN invite l’ensemble des acteurs politiques et autres aventuriers à ne pas s’adresser à l’institution militaire pour traiter une question éminemment politique et ne relève pas des prérogatives constitutionnelle de l’ANP.

A quelques mois de la prochaine échéance électorale et face à la pléthore de déclarations et de positionnements par rapport à cet événement politique majeur, le Ministère de la Défense Nationale remet les pendules à l’heure concernant certaines sorties médiatiques qui ont ouvertement interpellé l’ANP, lui attribuant un rôle politique centrale dans l’échiquier électorale. La réponse de l’ANP, exprimée dans un communiqué rendu public, hier, met clairement en évidence le caractère républicain de l’ANP. « A l’approche de l’échéance électorale présidentielle, certains individus mus par des ambitions démesurées et animés par des intentions sournoises tentent et par tous les moyens, notamment les médias, de préjuger des prises de positions de l’institution militaire vis-à-vis des élections présidentielles et s’arrogent, même, le droit de parler en son nom», rapporte le communiqué du ministère de la défense, affirmant ainsi son intention de ne pas se laisser dicter ses missions et encore moins, l’entrainer sur un terrain glissant. Le Ministère de la Défense qui qualifie ces personnes d’ «aigris et sans envergure, qui ne lésinent pas sur l’emploi des moyens les plus déloyaux», les accuse de viser « sans succès à influencer l’opinion publique et de s’affubler de la crédibilité qui leur fait énormément défaut. N’ayant pas trouvé d’échos à leurs interventions écrites récurrentes, diffusées dans les médias, ces derniers qui se sont improvisés pour la circonstance en experts pluridisciplinaires, ont été a priori, instruits de s’adresser au Haut Commandement de l’Armée Nationale Populaire, comme ultime recours.» Le propos est très clair et les individus ciblés par cette critique se reconnaitront et plus encore, rangeront leurs ambitions, visiblement, très mal placées. Et pour cause, le communiqué souligne : «ce faisant, ils oublient que les principes immuables qui ont, de tout temps, guidé l’Armée Nationale Populaire, digne héritière de l’Armée de Libération Nationale, font d’elle une institution au service du seul peuple algérien, lequel voit en elle ce rempart inébranlable qui protège l’Algérie contre tous les dangers et lui assure la sérénité et la quiétude.»

En tranchant le débat avec une détermination plus qu’évidente, le MDN invite l’ensemble des acteurs politiques et autres aventuriers à ne pas s’adresser à l’institution militaire pour traiter une question éminemment politique et ne relève pas des prérogatives constitutionnelle de l’ANP. Et de souligner : « c’est d’autant plus regrettable, que ces faits sont l’œuvre de certains militaires à la retraite qui, après avoir servi longtemps dans les rangs de l’Armée Nationale Populaire, rejoignent des cercles occultes et ce, dans le seul but d’assouvir des ambitions personnelles démesurées, qu’ils n’ont pu réaliser à l’intérieur de l’institution».

Plus que cela, le communiqué qui fait certainement référence à des sorties médiatiques émanant de haut responsables, note que «ces gens-là qui ont fait abstraction de toute considération à l’obligation de réserve à laquelle ils sont astreints, en vertu de la loi n°16-05 du 03 août 2016 et sous peine de laquelle ils peuvent être poursuivis en justice, s’essayent à la politique, avec comme seul attribut l’esprit revanchard et se permettent, sans respect de toute forme d’éthique et de déontologie, de s’ériger en donneurs de leçons». Claire net et précis.

Le communiqué du Ministère de la Défense National les tance en soulignant qu’ils ont perdu « le sens de la mesure, ces individus s’accordent une vocation et une dimension qui ne sont pas les leurs, et se lancent, sans aucun scrupule, dans des affabulations débridées, découlant d’un narcissisme maladif, qui les pousse jusqu’à prétendre bien connaitre le Haut Commandement de l’Armée Nationale Populaire, pour prévoir sa position vis-à-vis des élections présidentielles ; grave dérive qui dénote d’un seuil inquiétant d’inconscience que seule l’ambition aveugle peut provoquer. À ce propos, l’Armée Nationale Populaire, faut-il le noter, dont la démarche est dictée par son caractère éminemment légaliste et républicain, respectueux de l’ordre constitutionnel, n’a pas de leçons à recevoir d’individus qui n’existent que par les cercles qui les commanditent».

Ne reconnaissant aucune compétence à ces voix dissonantes, le Ministère de la Défense Nationale, rappelle les missions de l’ANP qui agit selon une «stratégie clairvoyante, qui a permis de relever les multiples défis auxquels fait face notre région, notamment dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, où la contribution de notre pays et de ses forces armées dans la stabilité de la région lui a value la reconnaissance à l’échelle internationale, notamment dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, dont la stratégie et les modes d’action sont devenus un cas d’école. Enfin, compte tenu de ces agissements récurrents qui ont dépassé, par leur indécence, le seuil de l’intolérable, notre institution se réserve le droit de faire appliquer à l’encontre de leurs auteurs, les mesures légales appropriées ».

Alger: Smaïl Daoudi