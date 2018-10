<span style='text-decoration: underline;'>Premières averses et premières pagailles à Oran</span>:<br><span style='color:red;'>La circulation bloquée à plusieurs niveaux</span>

Quelques minutes d’averse ont suffit pour inonder Oran Il était un peu plus de 14 heures lorsque les grosses gouttes de pluie ont commencé à tomber. Il n’a pas fallu longtemps pour que des rivières d’eau se forment au niveau de plusieurs route et artères. Sur le tracé du tramway c’est l’inondation qui a poussé le chauffeur du tram à ralentir sa vitesse, puis finira par s’arrêter à plusieurs reprises. Au début il s’arrêtera bloqué par cette inondation à proximité de l’hôtel Royal.

Là c’est une vraie inondation. Les citoyens couraient presque pour tenter de fuir les eaux qui commençaient à monter. Le tram redémarra pour être une nouvelle fois bloqué à proximité du théâtre. Là on avait l’impression qu’une rivière descendait tout au long du tracé du tram et sur la route. Les bouches d’égout face à la mairie ont éclaté et ces avaloirs ont déversé le retour d’eau nauséabonde au niveau de la route. Une vraie catastrophe dira une femme. On n’a cessé de clamer haut et fort que les curages d’égout ont été faits afin d’éviter ce genre de situation. Mais apparemment c’est devenu une coutume. Chaque année et à la même époque c’est le même constat qui se répète. Plusieurs bouteilles en plastiques et des ordures de tous genres étaient charrié par les eaux.

A proximité de la Ville Nouvelle, les cartons d’ordure ont été vite inondés par les eaux et ont bloqué le passage du tram, une vraie désolation. L’hiver n’est pas encore là et les catastrophe s’annoncent déjà. Rappelons qu’au cours des années précédentes pareilles situations ont été lourdes de conséquences. Suite à ces précipitations climatiques, la trémie de la cité Djamel Eddine est devenue avec le temps un point sensible du réseau routier de la ville. Inondée par les eaux de pluie, elle a été fermée pendant plusieurs heures à la circulation automobile. La circulation a été aussi congestionne dans plusieurs endroits de la ville et des files interminables de véhicules se sont formées pour plusieurs heures. C’est devenu plus qu’une habitude, car le travail n’est souvent pas accompli dans les normes.

Sinon comment expliquer qu’en fin de journée on trouve des sacs poubelles ou des cartons jutés à proximités du tracé du tram, ou à proximité des bouches d’égouts. Les pluies auraient pu avoir des conséquences fâcheuses si des détritus s’étaient incrustés au niveau des rails du tram.

Mais quoi qu’il en soit et malgré toutes cette pagaille, il n’empêche qu’Oran n’a pas vécu les drames que l’on a vu ailleurs en Algérie. Mais ceci ne peut suffire face à un hiver qui s’annoncent des plus pluvieux et une météo des plus imprévisibles. Plus que jamais, les autorités publiques sont appelées à plus de vigilance et de travail qui doit se faire dans les normes.

F.Abdelkrim