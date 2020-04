<span style='text-decoration: underline;'>Suite à un différend entre une entreprise publique et la mairie d’Es Senia</span>:<br><span style='color:red;'>La cité 2.500 logements AADL sans éclairage public</span>

La cité 2.500 logements location-vente à Aïn El Beida est plongée depuis plusieurs jours dans une obscurité totale suite à un différend entre l’entreprise publique qui était chargée de gérer le réseau de l’éclairage public et la commune d’Es Senia qui refuse de réceptionner ce réseau.

«L’éclairage public a été coupé d’une manière préméditée dans notre cité. Cette situation risque de profiter aux voleurs qui rodent dans les alentours. Nous avons peur pour nos biens et surtout nos voitures », témoignent des habitants de cette cité. Les cités AADL 2.500 et 2.700 logements ont connu récemment, une progression de l’insécurité. Les habitants ne cessent de dénoncer la recrudescence des agressions et des vols dans ces deux cités dortoirs qui plongent dans l’insécurité dès la tombée de la nuit, poussant les habitants à se terrer dans leurs domiciles. L’insécurité plane dans les environs et de nombreux vols de voitures ont été signalés dans cette zone.

Les voleurs s’en prennent même aux parties communes des immeubles pour subtiliser des lampes ou d’autres biens.

Des habitants se sont réveillés ces derniers mois à plusieurs reprises, sur un spectacle désolant : Des véhicules stationnés pourtant près des immeubles ont été dépouillés de leurs quatre roues et abandonnés sur des cales.

Le vol serait l’œuvre d’une «équipe» de professionnels de vol de roues qui cible en particulier, les jantes en alliage. Les délégués des habitants ont adressé dimanche, une correspondance au chef de la daïra d’Es Senia pour solliciter son intervention.

«Une réunion a été tenue au courant de cette semaine pour rétablir l’éclairage public dans notre cité. Nous avons eu des promesses que le réseau sera réceptionné mercredi par la commune », affirme un délégué des concernés.

H. Maalem