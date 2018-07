<span style='text-decoration: underline;'>Maladies chroniques</span>:<br><span style='color:red;'>La CNAS a remboursé plus de 137 milliards en 2017</span>

Le ministre du Travail, de l’emploi et de la sécurité sociale Mourad Zemali, a présidé hier à Alger, la cérémonie d’ouverture des travaux de la rencontre entre les médecins conseils de la CNAS et les médecins prescripteurs, sous le thème: «Agissons en parfaite synergie pour un partenariat durable».

Intervenant lors de cet événement, le ministre a estimé qu’il existe des exagérations dans la prescription des médicaments par les médecins prescripteurs. Ainsi, il a appelé à concentrer les efforts entre les différents acteurs de ce secteur pour une meilleure prise en charge des malades d’une part et pour une pérennité du système de la sécurité sociale. Dans ce sens, M. Zemali a avancé quelques chiffres «énormes» concernant les dépenses de la CNAS pour les maladies. Selon les chiffres avancés par le ministre, le nombre de malades chroniques est estimé en 2017 à 2 643 060 enregistrant une hausse par rapport à l’année d’avant avec 2 445 888, estime le ministre qui a précisé que les dépenses globales pour ces malades, ont atteint en 2017, plus de 137 milliards de centimes dont 100 milliards pour les assurés sociaux et 36 milliards pour les ayants-droit, contre plus de 101 milliards de centimes en 2017 dont 74 pour les assurés sociaux et plus de 27 milliards de centimes pour les ayants-droit. Il dira que le total des dépenses des prestations durant le premier trimestre de l’année en cours, à atteint plus de 51 milliards de centimes. Durant l’année 2017, ce chiffre était estimé à plus de 194 milliards contre plus de 183 milliards de centimes durant l’année 2016. Pour les dépenses qui reviennent aux médicaments par rapport à la dépense globale, elle était à 64,88% en 2016 puis 64,03% en 2027 et 65% pour le premier trimestre de l’année en cours. Le ministre souligne également, que la participation de la CNAS aux budgets des établissements de santé, elle est estimée à 80 milliards de dinars durant l’année en cours contre, enregistrant une hausse significative par rapport à l’année 2017 avec 73 milliards de dinars et 64 milliards de dinars en 2016. Le bilan statistique de ces mécanismes, fait ressortir en outre, au 30 avril 2018, plus de 73 147 assurés visités dont 7 833 assurés sanctionnés. Les jours non-indemnités sont estimés à 201 104 tandis que le montant des jours non remboursés, a atteint plus de 258 millions de dinars.

Nécessité de travailler ensemble

Cette journée en effet, s’inscrit dans le cadre du renforcement du partenariat stratégique avec les professionnels de santé, afin de réguler les dépenses, tout en prenant en charge l’assuré social de façon optimale. Elle vise aussi le renforcement du partenariat stratégique avec les professionnels de santé, cette perspective a pour but de réguler les dépenses, tout en prenant en charge l’assuré social de façon optimale aux meilleurs coûts et assurer la pérennité le système algérien de sécurité sociale aux générations futures. Par ailleurs, la CNAS vise à travers cette rencontre, qui regroupe plus de 200 Médecins prescripteurs du secteur privé et public, d’instaurer une nouvelle approche de collaboration et d’entraide avec les prescripteurs et de créer une passerelle de communication entre les deux parties, afin d’assurer une meilleure prise en charge des assurés sociaux en matière de soins de santé.

La CNAS au secours de médecins prescripteurs

Le directeur général de la CNAS Hassan Tidjani Haddam, a appelé les médecins prescripteurs à s’impliquer dans la mission de préservation du système de la sécurité sociale, qui selon lui, est «arrivé aujourd’hui à ses limites». Ainsi, il a fait un exposé des chiffres à la corporation des médecins.

«Durant l’année 2017, les recouvrements de la CNAS ont atteint 1085 milliards de dinars dont seulement 400 milliards sont restés dans les caisses de la caisse» a-t-il dit et d’ajouter «Sur ces 400 milliards, 210 milliards sont orientés vers le remboursement des médicaments et les 180 restants sont orientés vers les Transport, opticien, budget de fonctionnement et autres…».

La trésorerie de la CNAS est sur un matelas confortable mais pour pérenniser cette situation, il est nécessaire d’augmenter les recouvrements et baisser les dépenses, estime le DG de la CNAS qui a demandé l’aide de médecins. «Je demande vos conseils pour parvenir à la pérennité du système de la sécurité sociale» a-t-il lancé devant un parterre de médecins.

Alger: Noreddine Oumessaoud