<span style='text-decoration: underline;'>En présence du Ministre du Travail </span>:<br><span style='color:red;'>La Cnas d’Oran honore l’un de ses retraités</span>

La Cnas d’Oran a organisé avant-hier, une cérémonie à la résidence d’El Bahia afin d’honorer l’un de ses retraités en présence du Ministre du travail et de l’emploi, Mourad Zemali, et le Ministre des transports et des travaux publics, Abdelghani Zalane.

Il s’agit de M. Limam Boumediene, un ancien employé de la Cnas qui a débuté sa carrière à l’âge de 19 ans en 1970 et en travaillant avec rigueur et courage. Limam Boumediene a pris sa retraite en 2011 en qualité de sous directeur des prestations. A cette cérémonie ont pris part également, des membres de sa famille.

Limam Boumediene était très heureux de recevoir des mains du Ministre du Travail, les clés de son logement dans le cadre du FNPOS où il pourra vivre en toute quiétude, entouré de sa famille.

Fethi Mohamed