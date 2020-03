<span style='text-decoration: underline;'>Un nouveau pas dans la modernisation du service public</span>:<br><span style='color:red;'>La Cnas d’Oran lance un guichet mobile</span>

Dans le cadre de la modernisation de ses services, la CNAS d’Oran a lancé hier une campagne de communication en coordination avec la CASNOS sur le service du guichet mobile lancé par cet organisme, dans le but d’améliorer les prestations de service et être plus proche des assurés.

Tous les moyens humains et matériels seront mobilisés au niveau de ce guichet pour répondre aux questions des citoyens et des employeurs ainsi que des assurés.

Un médecin de contrôle médical et des représentants des services de la CNAS, sillonneront la ville d’Oran pour assurer la sensibilisation et l’accompagnement des assurés sans qu’ils se déplacent au niveau de l’agence. Un véhicule a été aménagé en coordination avec la CASNOS pour assurer toutes les prestations au niveau de ce guichet mobile qui permettra d’améliorer le service public et de rapprocher les citoyens des différents services de la CNAS. Lors de cette campagne de sensibilisation, des dépliants seront distribués pour faire connaitre les droits des professionnels de la pêche au niveau des ports de pêche, pour les sensibiliser sur l’importance de l’assurance sociale auprès de la CNAS.

Fethi Mohamed