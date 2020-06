<span style='text-decoration: underline;'>Impacts du Covid-19</span>:<br><span style='color:red;'>La CNAS lance un questionnaire électronique pour les employeurs</span>

Les services de la caisse nationale de sécurité sociale pour les travailleurs salariés, ont installé un questionnaire électronique à distance au profit des employeurs pour les cotisations, ce service est disponible sur le site www.cnas.dz où le questionnaire va permettre de connaître le statut de l’employeur ainsi que ses procédures depuis mars et cela, suite aux conditions actuelles liées à la propagation de l’épidémie du Covid-19. Le questionnaire comporte quatre étapes, comme suit: Première étape: enquête sur l’état de l’entreprise suite au Covid-19.

La deuxième étape: enquête sur la suspension totale ou partielle de ses activités économiques, en précisant le motif de la suspension et s’il a réduit le nombre de mesures. Troisième étape: Remplir les informations de la procédure. Quatrième étape: Enquête sur la volonté de chaque employeur de reporter le paiement des cotisations, en précisant la date de paiement et s’il souhaite faire un calendrier pour le paiement des cotisations, ainsi que la période des versements.

D’autre part, ce questionnaire donne aux employés et aux employeurs la possibilité de soumettre leurs suggestions, commentaires et préoccupations. L’objectif de ce questionnaire, est d’identifier le statut économique des employeurs et de mesurer les effets du Covid-19 sur leurs activités économiques, en plus de limiter le nombre d’employeurs qui ont suspendu temporairement ou définitivement leurs activités en connaissant le nombre de travailleurs référés à des vacances exceptionnelles.

Le questionnaire donne également aux employeurs la possibilité de demander des dates de paiement et le paiement des contributions, avec la détermination du mois au cours duquel le processus de versement sera repris et programmé.

Grâce à cette initiative, ladite caisse vise également à trouver le moyen le plus efficace d’accompagner les employeurs et les propriétaires d’institutions économiques lors de la crise sanitaire suite à la propagation de la pandémie du Covid-19, ce qui a contraint un grand nombre d’entre eux à arrêter de travailler ou à réduire leurs activités, car ce questionnaire leur permettra de programmer des dettes et de régulariser leurs positions envers la sécurité sociale.

Notons que le lancement de ce service électronique est dans l’intérêt des employeurs de répondre à leurs demandes et de connaître leur position face à la crise sanitaire, et c’est ce qui vise à rapprocher l’administration des citoyens, de développer et de moderniser les services.

Bekhaouda Samira