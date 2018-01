<span style='text-decoration: underline;'>Tissemsilt</span>:<br><span style='color:red;'>La CNAS sensibilise les employeurs sur la déclaration annuelle des salaires </span>

La Caisse nationale d’assurances sociales (CNAS) de Tissemsilt, organise, tout au long de cette semaine, des journées de sensibilisation au profit des employeurs. Cette rencontre qui vise à faire connaître l’obligation de cotisation, vise aussi, à faire connaître les modalités de déclaration.

Ces journées, qui ne sont pas les premières, ont pour objet, selon le Docteur Abdessalem Hadjar, directeur d’Agence CNAS de Tissemsilt, de vulgariser les mesures incitatives mises en place au profit des employeurs des différents secteurs concernant le paiement électronique (e-paiement), qui leur permettra de régler les cotisations de sécurité sociale, instantanément et en toute sécurité. Dans son allocution d’ouverture, le docteur Abdessalem Hadjar, directeur de wilaya de la CNAS dira, que la CNAS vise à travers ce service électronique, à adopter les nouvelles technologies de l’information, dans toutes les opérations avec les différents opérateurs.

Ce qui reflète clairement sa volonté de se mettre au diapason des grandes mutations que connaît le pays. L’agence CNAS de Tissemsilt, invite les employeurs à déposer la déclaration annuelle des salaires et des salariés (DAS 2017), en ligne, via le portail de la télé déclaration, https: télédéclaration.cnas.dz. Et ce, en temps réel et en toute sécurité. Cette initiative louable, entre dans le cadre de la poursuite des efforts de modernisation de la caisse et son adaptation aux mutations socioéconomiques. L’employeur ou ses représentants, n’auront plus à se déplacer dans les agences de la CNAS, pour leurs déclarations. Tout se fera désormais par Internet. Dans une déclaration à notre journal, le directeur d’Agence CNAS de Tissemsilt Dr Abdessalem Hadjar a indiqué, que le service télé déclaration et le e-paiement sont disponibles. Les employeurs devront faire un déplacement, un seul, juste pour récupérer leur mot de passe.

Le reste, ce sera sur micro-ordinateur au niveau de l’entreprise employeur. L’objectif est bien clair: il s’agit d’alléger les procédures administratives, de plus en plus contraignantes ces derniers temps et de faire gagner du temps à l’entreprise. «Ce service offre, à travers le site Internet de la CNAS, un accès sécurisé et disponible H/24 et toute la semaine. Le premier responsable de l’Agence CNAS de Tissemsilt, assure que ce système, la télé-déclaration «représente un moyen simple et rapide, adapté aux besoins des employeurs pour le respect des échéances sans se déplacer. Il permettra également à l’employeur, de procéder au téléchargement et à l’analyse de la déclaration annuelle des salaires et des salariés (DAS), en un seul traitement».

Autre mérite de cette innovation, «la télé-déclaration permettra aussi aux employeurs, d’effectuer la déclaration des mouvements des salariés (EMS), qui est affichée juste après la déclaration de cotisation afin que l’employeur puisse indiquer les éventuelles entrées et/ou sorties de salariés». Pour ce qui est du mot de passe, insiste le représentant de cet organisme, affilié au ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, «l’ensemble des employeurs sont priés de se rapprocher des services de leur agence CNAS d’affiliation, afin d’acquérir un mot de passe qui leur permettra d’accéder à leur compte pour effectuer en ligne la déclaration des cotisations mensuelles ou trimestrielles de leurs employés, sans se déplacer comme par le passé».

Par ailleurs, les prestations fournies par les employeurs sont totalement sécurisées. Les employeurs et comptables concernés, peuvent y déposer dès cette année, leurs déclarations annuelles des salaires au lieu de se déplacer jusqu’à l’agence de wilaya. Cette opération qui a débuté le 2 janvier dernier, s’achèvera le 31 janvier 2018. Enfin, pour mieux sensibiliser les concernées, les médias, (presse écrite et radio), ainsi que l’affichage et la distribution des dépliants à travers les administrations et lieux publics, ont été entamés par les employés de la CNAS de Tissemsilt.

Mohamed Achraf