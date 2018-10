<span style='text-decoration: underline;'>Elle concerne l’assistance médicale à domicile:</span>:<br><span style='color:red;'>La CNMA et Magh Assistance lancent «Sahtek Fi Darek»</span>

La Caisse nationale de la mutualité agricole (CNMA) et l’entreprise d’assistance médicale à domicile «Magh Assistance» ont signé hier matin, une convention visant le lancement du produit «SAHTEK FI DAREK» destiné à la famille agricole et le monde rural en général à travers tout le territoire national.

Intervenant lors de cette cérémonie, le Directeur général de la CNMA, Chérif Benhabiles a estimé que ce nouveau produit «permettra une prise en charge médicale rapide et efficace des assurés de la CNMA dans les coins les plus reculés et ce via le réseau de la caisse de 367 agences sur le territoire national», tout en précisant que «la CNMA compte actuellement plus 3 millions d’assurés et 220 000 sociétaires, et ce sont ces derniers qui vont bénéficier de ce nouveau produits».

Selon lui, les clients pourront bénéficier de ce service avec un abonnement de 1500 DA par mois, ce qui permettra «d’attirer plus de clients».

En donnant plus de détails Othmane En Akeb Kamel, DG du «Le Mutualiste» filiale de la CNMA, précise que ce produit touchera 35 wilayas comme première étape et sera généralisé à l’ensemble des 48 wilayas avant la fin de l’année en cours. En 2019, ce produit sera disponible au niveau de 540 Daïras.

Ainsi, par son attachement au monde agricole et rural et connaissant la dureté du métier d’agriculteur, la CNMA s’engage par ce nouveau produit à accompagner davantage la famille rurale en lui prodiguant une assistance médicale à domicile ou sur son site d’activité 7j/7 et24h/24. A partir d’un simple appel téléphonique au numéro vert 33 99, l’assuré et sa famille peuvent bénéficier d’une série de soins : premiers secours, consultations générales, examens cliniques complets avec prise de constantes (tension artérielle, glycémie, fréquence cardiaque, ECG, kinési-thérapie,sutures, …). Ces services sont assurés par des équipes médicales et paramédicales disposant d’une expérience et formations avérées dans le domaine hospitalier et extra hospitalier. Ces équipes sont aussi dotées de véhicules médicalisés et d’équipements performants permettant de faire face à une situation d’urgence. Ce nouveau créneau jamais exploité, mais hautement vital sera opérationnel à travers tout le territoire national par le réseau de la CNMA, ce qui permettra de faciliter la vie à la population agricole et rurale, en lui offrant les conditions nécessaires d’un environnement idoine à une prise en charge sur le plan santé, explique encore le même responsable.

Pour sa part, le pdg de Magh assistance, Sid Ahmed Hamoud a estimé que ce partenariat tend à prodiguer une assistance médicale à domicile, au profit des agriculteurs et le monde rural en général. «La particularité de ce produit est que c’est nous qui partirons aux malades, et sa finalité est de combler le déficit en matière de couverture sanitaire au niveau des régions les plus reculées», explique le PDG de Magh assistance. M. Hamouda dira que 3 catégories de véhicules médicaux vont être déployés au niveau des 48 wilayas et ce pour bien mener cette nouvelle mission. Selon lui, la catégorie A qui est l’ambulance médicalisée, chaque wilaya en disposera d’une ; la catégorie B c’est une ambulance sanitaire avec deux véhicules par wilaya ; et enfin, la catégorie C qui sont les VSL (véhicule sanitaire léger) chaque wilaya en sera dotée de 3 véhicules.

Dès le mois de novembre prochain, 540 véhicules (toutes catégories citées) seront déployés à travers les 48 wilayas, tout en visant atteindre 7000 véhicules.

