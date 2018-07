<span style='text-decoration: underline;'>Avec plus de 3 millions de retraités en 2018</span>:<br><span style='color:red;'>La CNR est toujours en mauvaise situation financière</span>

Avec plus de 3 millions de retraités en 2018

Malgré l’aide financière de l’Etat, la Caisse nationale de retraite (CNR), est toujours dans une mauvaise posture.

Ayant frôlé la faillite dans le passé à cause d’un conséquent déséquilibre financier, la CNR, qui compte un total de 3,2 millions de bénéficiaires de ses avantages, se trouve dans une situation difficile.

Intervenant hier sur les ondes de la chaîne III de la Radio nationale, le DG de la Caisse Slimane Melouka, a indiqué que «la situation financière de la Caisse qui était très favorable dans les années 2010 et 2012, s’est dégradée malheureusement, à partir de 2014 et 2015 pour atteindre un niveau assez important dans les années 2016, 2017 après le départ massif avant l’âge légal de plus d’un million de personnes» déplore-t-il.

Pour faire sortir la Caisse de cette conjecture, de nombreuses démarches ont été lancées a-t-il affirmé. Ainsi, le responsable a évoqué de nombreuses dispositions qui ont été prises en faveur de la CNR. Il s’agit notamment «d’apports effectués par les autres caisses de sécurité sociale et puis récemment en 2018 par un apport de l’Etat assez important qui vient s’ajouter à un apport régulier qui se fait de la part de l’Etat et qui tourne autour de 15% des dépenses» explique-t-il.

De son côté, le gouvernement avait également inscrit 500 milliards de DA à verser à la Caisse nationale de sécurité sociale (CNAS) pour lui rembourser une partie des montants qu’elle a prêtés à la Caisse nationale de retraite (CNR). «500 milliards de DA versés en 2018 qui s’ajoutent à un apport annuel régulier de l’Etat qui tourne autour de 15% des dépenses» a-t-il indiqué.

Dans ce cadre, le DG du CNR a indiqué que «cet apport se fait aujourd’hui, de manière conjoncturelle, il se pourrait qu’il soit reconduit si l’Etat reprendra cette décision dans la Loi de Finances 2019», mais entre-temps, a-t-il dit, «il faudrait penser à mettre en place des mesures additionnelles tel que cela a été le cas pour la taxe sur les importations des produits revendus en l’état et dont nous verrons les retombées dans les jours qui viennent». «Il y a des réformes qui ont été réalisées à l’exemple du taux de 1% qui a été rajouté à la branche retraite en 2015 et qui a permis un apport de 30 milliards de dinars supplémentaires annuellement» a-t-il relevé.

Par ailleurs, M. Melouka estime que «les départs à la retraite pour l’exercice 2018 aux environs de 50.000, en baisse par rapport aux années 2015 et 2016 qui ont vu des départs entre 150.000 et 200.000 personnes». «Pour 2010, la dépense en matière de retraite tournait autour de 350 milliards de DA, pour une recette de 370 milliards de DA, alors qu’en 2012, grâce aux augmentations salariales de l’époque, la dépense n’atteignait pas les 600 milliards de DA pour une recette de 650 milliards de DA», a-t-il noté.

L’invité de la radio, a affirmé par ailleurs, qu’actuellement, «les recettes de la Caisse tournent autour de 700 milliards de DA en droits contributifs et en aide de l’Etat et une dépense qui va dépasser à la fin 2018, les 1.200 milliards de DA» dit-il, estimant que «le déficit s’est accru nettement».

Alger: Samir Hamiche