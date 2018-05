<span style='text-decoration: underline;'>Une quantité de plus de 7 quintaux</span>:<br><span style='color:red;'>La cocaïne saisie mardi à Oran était en provenance du Brésil</span>

Les 701 kg de cocaïne saisis mardi par les Garde-côtes à Oran, étaient chargés à bord d’un navire commercial battant pavillon du Libéria, en provenance du Brésil, en passant par le port de Valence en Espagne avant de pénétrer dans les eaux territoriales nationales, indique mercredi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

«Dans le cadre de la sécurisation de nos eaux territoriales, des Garde-côtes du Commandement des Forces Navales, relevant de la Façade Maritime Ouest à Oran (2ème Région militaire), ont mis en échec, hier 29 mai 2018, une tentative d’inonder notre pays d’une grande quantité de drogues chargée à bord d’un navire commercial battant pavillon du Libéria, en provenance du Brésil, en passant par le port de Valence en Espagne avant de gagner nos eaux territoriales au port d’Oran», précise le communiqué. «L’opération a été enclenchée grâce à l’exploitation de renseignements relatifs à la présence d’une grande quantité de cocaïne dissimulée dans un conteneur à bord d’un navire chargé de viandes rouges congelées. Aussitôt, des unités flottantes des Garde-côtes ont été dépêchées afin de sécuriser le périmètre du théâtre de l’opération».

«Et suite à la confirmation de la présence dudit conteneur, les instructions nécessaires ont été données pour amarrer le navire en question au port d’Oran sous une haute protection et conformément aux strictes procédures de sécurité, et suite au mandat de perquisition délivré par le Procureur de la République, le conteneur a été passé au scanner et minutieusement fouillé, permettant ainsi de saisir une énorme quantité de cocaïne estimée à sept (7) quintaux et un kilogramme, qui était répartie sur 603 plaquettes, dissimulées parmi les marchandises», explique le communiqué.

Il est à noter qu’»une opération de fouille approfondie de tous les conteneurs est toujours en cours avec sécurisation stricte du périmètre du navire», note la même source.