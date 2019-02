<span style='text-decoration: underline;'>Alors qu’elle échappe au contrôle et au suivi </span>:<br><span style='color:red;'>La commande privée devra passer prochainement par l’architecte, selon Temmar</span>

Le Ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, M. Abdelwahid Temmar a fait hier, dans un entretien accordé au site de l’immobilier et des annonces immobilières Lkeria.com, le bilan de son secteur depuis son arrivée à la tête de son département. Il a été également question de revenir sur les chantiers en cours, en matière de logement, d’urbanisme et de modernisation.

Le Ministre a, en effet, rappelé que la stratégie tracée par son secteur peut être résumée en 3 chantiers, à savoir, l’habitat, l’urbanisme et la modernisation du secteur. Pour le premier volet, le Ministre souligne qu’entre 2017 et 2018, environ 546.685 logements publics ont été livrés, tout en cherchant des alternatives pour l’auto financement des futurs programmes. Concernant le volet urbanistique, la révision de la loi sur l’urbanisme, indique le Ministre, va regrouper trois lois en vigueur, à savoir la loi 90-29 relative à l’aménagement et l’urbanisme, la loi 06-06 sur l’orientation de la ville et la loi 08-15, fixant les règles de mise en conformité des constructions. «Le projet de la nouvelle loi prendra également en compte la dimension écologique vu que l’Algérie a ratifié les conventions internationales en relation avec l’habitat durable.», lit-on dans l’entretien de Lkeria.com. M. Temmar dira qu’aujourd’hui, la rédaction de la nouvelle loi est finalisée et nous entamons la phase de concertation avec les différentes parties prenantes. «Nous n’avons pas fixé de date afin de laisser le temps au débat et partir sur de bonnes bases, mais j’ai une date butoir dans mon planning. D’autres chantiers sont lancés dans le sillage de cet avant-projet de loi, comme le renforcement du contrôle en matière d’urbanisme.», annonce-t-il.

Pour l’interviewé de Lkeria.com, il a été également question de penser à la commande privée qui, selon lui, échappe aujourd’hui au contrôle et au suivi. « En concertation avec l’ordre des architectes, bientôt tout privé aura l’obligation de passer par l’architecte, de l’élaboration des plans jusqu’à la livraison du certificat de conformité. C’est d’une part, un gage de sécurité pour des milliers de constructions où le CTC pourra être associé si la nature du projet l’exige et ça constituera, d’autre part, un plan de charge important pour nos architectes », lance M Temmar qui dira que « cette mesure sera concrétisée par un décret qui sera promulgué incessamment ».

Par ailleurs et dans le cadre de l’axe lié à la modernisation qui est en chantier, le Ministre de l’Habitat dira que ses services se sont attaqués d’abord à la relation à distance du citoyen avec l’administration. « En premier lieu, les demandes de permis de construire se feront à distance, il nous manque aujourd’hui les mécanismes.

Le projet est mené conjointement par le ministère de l’habitat et celui de l’intérieur et une évaluation sur l’avancement des travaux est prévue dans les prochaines semaines. », indique le ministre qui rappelle le projet de modernisation de la relation avec le CTC, des bureaux d’étude, de la relation entre la CNL et des promoteurs immobiliers via un portail de suivi des situations financières.

« Une application AADL pour le suivi de la demande et l’avancement des chantiers sera ouverte au public d’ici le mois de février. L’ENPI a mis en place une application du même genre pour notre diaspora à l’étranger.

La même démarche sera adoptée par les OPGI pour permettre au citoyen de ne plus se déplacer. Moderniser et faciliter la relation entre l’administration et le citoyen, permettront de faire barrage à la bureaucratie et la corruption. », souligne M. Temmar.

Alger: Noreddine Oumesaoud