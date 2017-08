<span style='text-decoration: underline;'>Montréal - Canada </span>:<br><span style='color:red;'>«La communauté oranaise en force»</span>

La métropole canadienne Montréal, est en passe de devenir une ville typiquement oranaise, de par le nombre comme de par les traditions maintenues telles quelles, même en terre d’asile.

Sid Ahmed Boutefel qui réside à Montréal depuis plus de 20 ans maintenant, témoigne de cette forte influence oranaise dans la communauté algérienne, pour des raisons qui demeurent inexpliquées. «C’était un choix, tout à fait farfelu au départ pour le Canada, puis le regroupement s’en est suivi, au fur et à mesure, presque instinctivement au fil des ans, les villes de l’Oranie, telles qu’Oran, Sig, pour ne citer que celles-là, se trouvent fortement représentées au Canada. La proximité et l’appartenance à une seule région, ont renforcé naturellement les liens entre les membres de la communauté, malgré les difficultés du départ, notamment de l’adaptation aux conditions de vie au pays d’accueil. Le sentiment du lointain, a été un autre élément qui a favorisé la consolidation de ces liens qui se sont étendus aux autres communautés maghrébines.

Où trouve-t-on la communauté algérienne ?

Tous concentrés sur l’île de Montréal et à sa proche banlieue rive sud et rive nord, tel que Brossard Laval, une concentration spontanée, mue surtout par la nature francophone et francophile des Algériens. Toutefois, la rencontre entre l’idée que se font les Algériens de la culture francophone québécoise et la réalité dans la société d’accueil, amène nombre d’entre eux à modifier leur perception sur la nature française de cette province. Ils pensaient trouver une sorte de francité et d’Amérique française mais doivent se plonger dans une francophonie d’Amérique à bien des égards différents de leurs idéalisations de départ. Le renforcement de l’attraction montréalaise et de son marché de l’emploi coïncide avec l’évolution de la nature de l’émigration algérienne au Québec. Les régions n’apportent pas à ces néo-québécois les conditions favorables d’une insertion sur le marché de l’emploi. Pour l’histoire, en 1962, les Algériens se comptaient sur les doigts d’une seule main au Canada. Pour la période 1976-1980, la population d’émigrés algériens au Québec est encore très faible par rapport à l’ensemble de l’immigration de la province et infime sur l’ensemble du Canada. L’Oranie, à travers ses différentes villes, est fortement représentée dans ce pays, avec une forte proportion de Sigois. Ainsi, de 1976 à 1980, le Québec a accueilli 83 582 ressortissants étrangers qui se sont installés et le Canada a absorbé quant à lui, 456 455 nouveaux immigrants. Les Algériens émigrés n’étaient pas aussi nombreux que d’autres communautés dans les années 80. La politique d’immigration de la province de Québec a changé, et enclenché un tournant, tant par les moyens de sélection mis en œuvre que par la sélection elle-même. Octobre 1988 et les événements sanglants qui y font références, ont entraîné un bouleversement et une augmentation marquée des départs vers le Canada. C’est le début d’une deuxième vague migratoire bien plus importante. De 1992 à 1996, 5 256 Algériens ont été reçus officiellement par le Canada. La période ultérieure connaît une augmentation encore plus significative avec près de 14 500 résidents permanents reçus par le Canada. Les événements du 11 septembre 2001 et leurs conséquences, ont entraîné une dégradation de l’image des pays où la religion musulmane est très fortement implantée et des pays stigmatisés par le discours sécuritaire canadien. Aux yeux de la population canadienne et québécoise, le rejet de cette immigration en est d’autant plus marqué. Toutefois, cette immigration, après avoir atteint un seuil de stabilité autour de 3 000 à 4 000 Algériens par an, ne peut que devenir et pour plusieurs années une source de recrutement intensif d’immigrants pour la province du Québec.

Karim Bennacef