<span style='text-decoration: underline;'>Bataille de Badr et conquête de Mecca</span>:<br><span style='color:red;'>La commune d’Oran célèbre l’événement</span>

Une cérémonie a été organisée jeudi dernier au niveau du siège du Cabinet du maire d’Oran situé sur le boulevard de la Soummam au centre-ville, à l’occasion de la célébration de la bataille de Badr et la conquête de Mecca et la nuit du destin.

Cette cérémonie a été organisée en présence du wali d’Oran, Mouloud Chérifi, et le P/APW ainsi que plusieurs Imams. Des interventions sur l’importance de cette occasion dans l’histoire de l’Islam, ont été effectuées ainsi que des anachids ont été récités. Un Imam a rappelé l’importance de cette bataille qui a eu lieu le 17 Ramadhan, qui a été la première victoire des musulmans dans l’histoire.

Le wali d’Oran a honoré des Imams et des récitants du Coran et des apprenants du hadit, dans une ambiance spirituelle. Notons que la bataille de Badr, du nom d’une vallée située entre la Mecque et Médine, est la première bataille décisive des musulmans. Elle marque le début des confrontations armées entre les croyants et les polythéistes mecquois. Cette bataille se déroula le vendredi 17 Ramadhan de l’an 2 de l’Hégire (mars 624 de l’ère chrétienne). Une page de l’Histoire est ouverte et l’Islam part, à compter de cette date, à la conquête du monde entier. Tandis que Mohammed (QSSSL) élaborait l’institution pratique des lois qui devaient servir, non seulement à sa propre génération d’Arabes, mais à toute l’humanité pour tous les temps à venir, les gens de La Mecque faisaient leurs préparatifs de guerre.

Le Prophète préparait une loi qui apporterait à son peuple et à tous les autres la paix, l’honneur et le progrès; ses ennemis mecquois préparaient la destruction de cette loi. Leurs mauvais desseins aboutirent à la bataille de Badr. C’était pendant le dix-huitième mois après l’Hégire. Une caravane commerciale, conduite par Abû Sufyân, revenait de Syrie. Sous prétexte de protéger cette caravane, les Mecquois levèrent une grande armée et décidèrent de l’amener à Médine.

Le Saint Prophète eut vent de ces préparatifs. Lors de la bataille de Badr, Les musulmans qui avaient déjà débuté la bataille, redoublèrent d’efforts en vue de mériter le Paradis et de venger les injustices dont ils furent l’objet. Abu Jahl fut tué, ainsi que Umayyah Ibn Khalaf, l’ancien maître de Bilal, qu’il avait tant maltraité. L’armée de Mohammed se battit avec un tel acharnement que les Mecquois prirent la fuite, non sans avoir compté un nombre important de morts et de blessés.

Mohammed (QSSSL) ordonna que l’on rassemble le butin, en vue de le partager une fois sur la route de Médine. Chacun obtint une part égale et deux parts furent réservées pour les deux émissaires, Talhah Ibn “Ubayd Allâh et Sa“îd Ibn Zayd que Mohammed (QSSSL) avait envoyé et qui étaient restés à Médine. Les héritiers de ceux morts en martyr à Badr, reçurent également leur part.

Mohammed (QSSSL), ordonna que l’on traite convenablement les prisonniers, en attendant de savoir ce qu’il adviendrait de ces derniers. Abu Bakr lui conseilla de faire preuve de clémence, en les libérant ou en demandant une rançon contre leur libération, à contrario d’Omar qui appela le Prophète de Dieu à trancher le cou des dénégateurs. Finalement, le Prophète de Dieu s’isola dans sa tente, réfléchit pendant une heure durant, à la position à adopter puis il fut rattrapé par la révélation d’un verset lui ordonnant le paiement d’une rançon pour chaque prisonnier.

Fethi Mohamed